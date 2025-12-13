Gradonačelnica Zaboka: Stanje je vrlo ozbiljno, i dalje se čuju detonacije

Večeras oko 23 sata kod Zaboka, u mjestu Gubaševo izbio je veliki požar u pogonu tvrtke CIAK. Na terenu je 60 vatrogasaca iz Zagorske javne vatrogasne postaje i još osam vatrogasnih DVD-ova iz okolice. Na terenu je i gradonačelnica Zaboka Valetina Đurek, koja je dala kratku izjavu za medije
'Dobrovoljno vatrogasno društvo zaprimilo je dojavu o požaru u tvornici CIAK u 23.04 sati. Požar još nije stavljen pod kontrolu i stanje izgleda vrlo ozbiljno, a i dalje se čuju detonacije. Uzrok požara zasad nije poznat. O mogućim rizicima za zdravlje građana čekaju se očitovanja nadležnih službi o kvaliteti zraka. Zasad se ne osjeća neugodan miris, no u suradnji sa službama poduzet će se sve kako bi građani bili sigurni, posebno stanovnici Pavlovca, Gubaševa i drugih naselja koja se naslanjaju na poduzetničku zonu", rekla je gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek za portal Zagorje International.
Iz policije su potvrdili da gori hala površine 30×50 metara.
CIAK tamo ima pogon za recikliranje akumulatora, pa postoji bojazan od opasnih kemijskih spojeva u zraku. No, kako neslužbeno doznaje Zagorje International, vlasnik tvrdi da nema opasnog otpada. Ljudi se moli da, zbog vlastite sigurnosti, zatvore prozore i spuste rolete dok se požar ne ugasi.