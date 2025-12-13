buktinja u ciak-ovu pogonu

Gradonačelnica Zaboka: Stanje je vrlo ozbiljno, i dalje se čuju detonacije

I.V.

13.12.2025 u 01:31

Zabok: Buktinja u pogonu Ciaka
Zabok: Buktinja u pogonu Ciaka Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Bionic
Reading

Večeras oko 23 sata kod Zaboka, u mjestu Gubaševo izbio je veliki požar u pogonu tvrtke CIAK. Na terenu je 60 vatrogasaca iz Zagorske javne vatrogasne postaje i još osam vatrogasnih DVD-ova iz okolice. Na terenu je i gradonačelnica Zaboka Valetina Đurek, koja je dala kratku izjavu za medije

'Dobrovoljno vatrogasno društvo zaprimilo je dojavu o požaru u tvornici CIAK u 23.04 sati. Požar još nije stavljen pod kontrolu i stanje izgleda vrlo ozbiljno, a i dalje se čuju detonacije. Uzrok požara zasad nije poznat. O mogućim rizicima za zdravlje građana čekaju se očitovanja nadležnih službi o kvaliteti zraka. Zasad se ne osjeća neugodan miris, no u suradnji sa službama poduzet će se sve kako bi građani bili sigurni, posebno stanovnici Pavlovca, Gubaševa i drugih naselja koja se naslanjaju na poduzetničku zonu", rekla je gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek za portal Zagorje International.

Zabok: Buktinja u pogonu Ciaka
  • Zabok: Buktinja u pogonu Ciaka
  • Zabok: Buktinja u pogonu Ciaka
  • Zabok: Buktinja u pogonu Ciaka
  • Zabok: Buktinja u pogonu Ciaka
  • Zabok: Buktinja u pogonu Ciaka
    +2
Zabok: Buktinja u pogonu Ciaka Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL

Iz policije su potvrdili da gori hala površine 30×50 metara.

CIAK tamo ima pogon za recikliranje akumulatora, pa postoji bojazan od opasnih kemijskih spojeva u zraku. No, kako neslužbeno doznaje Zagorje International, vlasnik tvrdi da nema opasnog otpada. Ljudi se moli da, zbog vlastite sigurnosti, zatvore prozore i spuste rolete dok se požar ne ugasi.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VATROGASCI NA TERENU

VATROGASCI NA TERENU

Veliki požar u pogonu CIAK-a pokraj Zaboka: 'Gusti dim se širi, zatvorite prozore'
opozicija se povećava

opozicija se povećava

Italija udarila kontru Bruxellesu: Meloni sad uz Belgiju u blokadi plana za rusku imovinu
rafalei nastupaju

rafalei nastupaju

Anušić otkrio veliku novost: Hrvatska od 1. siječnja preuzima nadzor zračnog prostora

najpopularnije

Još vijesti