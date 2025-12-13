Gradonačelnica Zaboka: Stanje je vrlo ozbiljno, i dalje se čuju detonacije

'Dobrovoljno vatrogasno društvo zaprimilo je dojavu o požaru u tvornici CIAK u 23.04 sati. Požar još nije stavljen pod kontrolu i stanje izgleda vrlo ozbiljno, a i dalje se čuju detonacije. Uzrok požara zasad nije poznat. O mogućim rizicima za zdravlje građana čekaju se očitovanja nadležnih službi o kvaliteti zraka. Zasad se ne osjeća neugodan miris, no u suradnji sa službama poduzet će se sve kako bi građani bili sigurni, posebno stanovnici Pavlovca, Gubaševa i drugih naselja koja se naslanjaju na poduzetničku zonu", rekla je gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek za portal Zagorje International.