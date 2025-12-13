požar u pogonu ciak-a

FOTO/VIDEO Buktinja kod Zaboka, stigle prve fotografije s terena

I.V.

13.12.2025 u 01:18

Zabok: Buktinja u pogonu CIAK-a
Zabok: Buktinja u pogonu CIAK-a Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Bionic
Reading

U blizini Zaboka, u mjestu Gubaševo, tijekom večeri oko 23 sati izbio je veliki požar. Prema pisanju lokalnih medija gori pogon tvrtke CIAK koja tamo ima skladište i pogon za recikliranje akumulatora

U tijeku je opsežna operacija gašenja požara, a anagažirano je čak 60 vatrogasaca iz Zagorske javne vatrogasne postaje i još osam vatrogasnih DVD-ova iz okolice.

>>>Opširnije pročitajte ovdje

Stigle su i prve fotografije s terena.

Zabok: Buktinja u pogonu Ciaka
  • Zabok: Buktinja u pogonu Ciaka
  • Zabok: Buktinja u pogonu Ciaka
  • Zabok: Buktinja u pogonu Ciaka
  • Zabok: Buktinja u pogonu Ciaka
  • Zabok: Buktinja u pogonu Ciaka
    +2
Zabok: Buktinja u pogonu Ciaka Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL

'Tu su najopasnije kemikalije, najopasnije otpadne kemikalije koje ima hrvatska industrija', rekli su radnici za lokalni portal Zagorje.com.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VATROGASCI NA TERENU

VATROGASCI NA TERENU

Veliki požar u pogonu CIAK-a pokraj Zaboka: 'Gusti dim se širi, zatvorite prozore'
opozicija se povećava

opozicija se povećava

Italija udarila kontru Bruxellesu: Meloni sad uz Belgiju u blokadi plana za rusku imovinu
rafalei nastupaju

rafalei nastupaju

Anušić otkrio veliku novost: Hrvatska od 1. siječnja preuzima nadzor zračnog prostora

najpopularnije

Još vijesti