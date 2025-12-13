FOTO/VIDEO Buktinja kod Zaboka, stigle prve fotografije s terena

U blizini Zaboka, u mjestu Gubaševo, tijekom večeri oko 23 sati izbio je veliki požar. Prema pisanju lokalnih medija gori pogon tvrtke CIAK koja tamo ima skladište i pogon za recikliranje akumulatora
U tijeku je opsežna operacija gašenja požara, a anagažirano je čak 60 vatrogasaca iz Zagorske javne vatrogasne postaje i još osam vatrogasnih DVD-ova iz okolice.
Stigle su i prve fotografije s terena.
'Tu su najopasnije kemikalije, najopasnije otpadne kemikalije koje ima hrvatska industrija', rekli su radnici za lokalni portal Zagorje.com.