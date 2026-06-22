Četiri kanadera u akciji kod Šibenika, jedva obranjena kuća, bukti i na Hvaru

Dojava o požaru zaprimljena je nešto prije 15 sati, a na terenu su 72 vatrogasca s 24 vozila. U gašenju sudjeluju i četiri kanadera.

Vatrogasci su uspjeli obraniti jednu kuću koja je bila ugrožena vatrom. "Jedna kuća je bila ugrožena, ali je obranjena", rekli su.