AKTIVNI POŽARI

Četiri kanadera u akciji kod Šibenika, jedva obranjena kuća, bukti i na Hvaru

I.J./Hina

22.06.2026 u 21:17

Požar
Požar Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Požar koji je u ponedjeljak poslijepodne izbio u Dubravi kraj Šibenika i dalje je aktivan, a vatra je zahvatila oko 100 hektara trave, niskog raslinja i borove šume, doznaje se iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Šibenik.

Dojava o požaru zaprimljena je nešto prije 15 sati, a na terenu su 72 vatrogasca s 24 vozila. U gašenju sudjeluju i četiri kanadera.

Vatrogasci su uspjeli obraniti jednu kuću koja je bila ugrožena vatrom. "Jedna kuća je bila ugrožena, ali je obranjena", rekli su.

Požar
Požar Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Dubrava kraj Šibenika nalazi se u blizini industrijske zone Podi.

Oko 18.12 vatrogasci su dobili dojavu o požaru iznad mjesta Sveta Nedjelja na otoku Hvaru. Aktivno se radi na gašenju, na terenu su sve snage s područja otoka i jedan kanader.

Kuće smo uspjeli obraniti, ali gori gusta borova šuma. Teren je težak i neprohodan. Borba i dalje traje, rekao je za 24sata u ponedjeljak kasno poslijepodne Nikola Škare, zapovjednik DVD-a Hvar čiji su vatrogasci od 18 sati na teškoj intervencije kraj Svete Nedjelje.

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