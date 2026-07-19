Povratak skijanja na Sljeme sve bliže: Pogledajte kako napreduju radovi na novoj sjedežnici

Crveni spust ovih je dana veliko gradilište, a završni radovi na novoj modernoj četverosjednoj sjedežnici u punom su jeku. Trenutno se radi hidroizolacija i termoizolacija, odnosno završni radovi na objektu.

Nova sjedežnica duga je 800 metara, savladava 300 metara visinske razlike, a probni rad trebao bi započeti u rujnu.