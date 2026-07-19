završni radovi

Povratak skijanja na Sljeme sve bliže: Pogledajte kako napreduju radovi na novoj sjedežnici

M. Šurina

19.07.2026 u 15:25

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji /PIXSELL
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Radovi na novoj četverosjednoj žičari na Crvenom spustu na Sljemenu ulaze u završnu fazu. Probni rad planiran je za rujan, a ako sve prođe prema planu, zagrebačko skijalište ove će zime ponovno primiti skijaše

Crveni spust ovih je dana veliko gradilište, a završni radovi na novoj modernoj četverosjednoj sjedežnici u punom su jeku. Trenutno se radi hidroizolacija i termoizolacija, odnosno završni radovi na objektu.

Nova sjedežnica duga je 800 metara, savladava 300 metara visinske razlike, a probni rad trebao bi započeti u rujnu.

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Na natječaju za izgradnju viseće sjedežnice pobijedila je zajednica ponuditelja koju čine tvrtke Strucon iz Bosne i Hercegovine te Novi Volvox iz Crne Gore. Procijenjena vrijednost radova iznosila je 12 milijuna eura bez PDV-a, a pobjednički tim ponudio je 2 milijuna manje od tog iznosa. Ako se uračuna porez, radovi će koštati ukupno 12,5 milijuna eura.

Izgradnja novog modernog četverosjeda na Crvenom spustu
  • Izgradnja novog modernog četverosjeda na Crvenom spustu
  • Izgradnja novog modernog četverosjeda na Crvenom spustu
  • Izgradnja novog modernog četverosjeda na Crvenom spustu
  • Izgradnja novog modernog četverosjeda na Crvenom spustu
  • Izgradnja novog modernog četverosjeda na Crvenom spustu
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Izgradnja novog modernog četverosjeda na Crvenom spustu Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji /PIXSELL

Novost za buduće skijaške sezone bit će i mogućnost kupnje skijaških karata na vrhu Sljemena, što dosad nije bilo moguće.

Ako probni rad prođe bez poteškoća, Zagreb bi ove zime nakon duljeg razdoblja ponovno mogao dobiti uređeno skijalište na Sljemenu.

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