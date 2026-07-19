Preminuo novinar i fotoreporter Mario Ćužić

'Pretužna vijest. Teško je pronaći riječi kada u tako kratkom vremenu jedna obitelj doživi toliku bol. Otišla je Marijeva supruga, a sada i Mario. Poznavali smo se još od djetinjstva, a godinama je bio aktivan član našeg društva. Ostat će u lijepom sjećanju svima koji su ga poznavali. Iskrena sućut obitelji, prijateljima. Počivao u miru, izjavio je povodom smrti kolege Ćužića', predsjednik HND-a Hrvoje Zovko.

Mario je dugi niz godina bio aktivan i u Hrvatskom novinarskom društvu u kojem je bio član Središnjeg odbora te je bio predsjednik Ogranak slobodnih novinara HND-a.

Kao član Predsjedništva DZNAP-a osobito se zalagao da se Društvu priključe i fotoreporteri. Bio je jedan od zaslužnih članova za dobivanje licence za zaštitu autorskih prava fotoreportera.

Maria se često moglo vidjeti i s gitarom u ruci, jer je obožavao glazbu. Uvijek vedar i kolegijalan imao je širok krug poznanika i bio je predan svojoj profesiji. Istovremeno nastojao se dostojanstveno nositi sa tegobama koje su ga pogodile, naročito nakon što je prije mjesec dana izgubio i suprugu Ingu, koja je preminula 2. lipnja u 55 godini života.

'Mario je svih ovih godina fotoaparatom neumorno pratio akcije HTS-a i posebno reprezentacije, a neke od fotografija bile su pravo remek-djelo. Uz to, bio je dobri duh reprezentacije, i u dobrim i u lošim trenucima dizao je raspoloženje i ostavio neizbrisiv trag', stoji u oproštaju na instagram stranici croatiantennis. Odlukom predsjednice Kolinde Grabar Kitarović odlikovan je Redom hrvatskog pletera.

Informacije o vremenu sahrane i oproštaja od kolege Maria Ćužića obitelj će objaviti naknadno.