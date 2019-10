Povlači se smrznuta sirova hrana za pse poizvođača Kivo Petfood BV

Ministarstvo poljoprivrede u ponedjeljak je izvijestilo potrošače o opozivu više vrsta smrznute sirove hrane za pse nizozemskog poizvođača Kivo Petfood BV, zbog prisutnosti bakterije iz roda Salmonella spp

Riječ je o Kivo Mono govedini (500g., LOT broja 190604, najbolje upotrijebiti do 29.12.2020.), Kivo Mono kuniću (500g, LOT broja 190405, najbolje upotrijebiti do 10.10.2020.), Kivo Govedini i piletini (250g., LOT broja 190701, najbolje upotrijebiti do 31.12.2020.), Kivo Puppy govedini i patki (500g, LOT broja 1907254, najbolje upotrijebiti do 25.07.2020.) te Kivo Puppy govedini i piletini (250g, LOT broja 19072202, najbolje upotrijebiti do 22.07.2020.).