Povjerenstvo za sukob interesa ima čudesan algoritam za imovinu dužnosnika - zašto oni ne otkrivaju afere?

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa prva je i jedina instanca u koju se slijevaju silne imovinske kartice dužnosnika. Ima li netko previše novca na računu u odnosu na svoje prihode i je li naveo sve što ima, kuću, stan, sat, okućnicu? Sve skandale s imovinskim karticama posljednjih mjeseci otkrili su novinari, pa se postavlja logično pitanje provjerava li spomenuto povjerenstvo predane imovinske kartice. Pogotovo ako uzmemo u obzir da posjeduju algoritam koji im omogućava pristup podacima o kojima novinari mogu sanjati

Nijemci to elegantno rade, nemaju imovinske kartice, već Porezna uprava provjerava prihode i imovinu. Kod nas se pak nepravilnostima bave novinari. No treba li to biti tako? Dalija Orešković, bivša šefica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, jučer je govorila kako ono posjeduje alat za usporedbu podataka iz imovinskih kartica sa stvarnim stanjem.