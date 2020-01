Krstičević: Što mi je trebao ovaj povratak u politiku?

'Za sve ono što sam stekao, platio sam porez. Sada u tom tehničkom dijelu sam pogriješio. Tehnički ću to sada ispraviti i to je to', rekao je ministar obrane Damir Krstičević nakon što je otkriveno kako je u svojoj imovinskoj kartici unio duplo manju vrijednost kuće u Žaboriću kraj Šibenika

Grešku će, kako je rekao u Dnevniku Nove TV ministar obrane Damir Krstičević, ispraviti danas, a sutra ujutro će to i predati. Na novinarski upit je li mu 'ipak malo neugodno', Krstičević je odgovorio: 'Ne da mi je neugodno, nego se jako loše osjećam'.