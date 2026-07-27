Potres uzdrmao BiH, osjetio se i u Hrvatskoj: 'Nije svejedno'

Potres magnitude 3,1 po Richteru pogodio je Bosnu i Hercegovinu . Prema podacima EMSC-a, podrhtavanje tla je zabilježeno oko 14 sati, s epicentrom osam kilometara od Stoca i 39 kilometara od Mostara, na dubini od šest kilometara.

Osim Hercegovine, potres se osjetio i u dijelovima Hrvatske , napose u južnoj Dalmaciji, a prvenstveno u okolici Dubrovnika, koji je ionako na seizmički osjetljivom području.

"Kratko, ali jako. Dovoljno da tlak ode gore"; "Kratko ali se osjetio. Nije svejedno", komentirali su Dubrovčani.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili ozlijeđenim osobama.