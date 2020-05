Kalifornija će u ponedjeljak objaviti smjernice nastavka produkcije holivudskih filmova i televizijskih serija, no guverner Gavin Newsom je upozorio da će okrug Los Angelesa najvjerojatnije biti izuzet iz te prve faze otvaranja

Očekuje se da će Hollywood biti među posljednjim industrijama koje će se ponovo pokrenuti.

Okrug Los Angelesa, gdje je smještena većina filmskih studija i televizijskih mreža, najvjerojatnije će tjednima kaskati iza ostalih prije nego bude ispunjavao kalifornijske kriterije vezane uz testiranja na covid-19 te broj smrtnih i hospitaliziranih slučajeva kako bi se proizvodnja ponovo pokrenula.

Ted Sarandos iz Netflixa je kazao da je ta 'streaming' platforma ponovo pokrenula snimanje filmova i serija u Južnoj Koreji, Islandu i Švedskoj gdje se provode testiranja i strogo praćenja kontakata.

Netflix je objavio da se ekipama čiji su filmovi i serije prekinuti isplaćuje novac, a radi se o preko 150.000 milijuna dolara.

U SAD-u, filmaš Tyler Perry bi trebao biti prvi koji će nastaviti sa snimanjem dviju televizijskih serija u svom golemom studiju u Atlanti u srpnju.

No, glumac Jon Huertas, koji u NBC-ovoj seriji "This is Us" glumi Miguela Rivasa ne očekuje nastavak produkcije prije siječnja sljedeće godine.

Redateljica "Selme", Ava DuVernay, je kazala da svi u filmskoj industriji nestrpljivo očekuju povratak poslu, ali da su svi "izrazito oprezni i postoji istinska želja da se sve uradi kako treba kako ne bi morali napraviti korak nazad".