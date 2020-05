Nakon višetjedne zabrane posjećivanja, plaže u Los Angelesu otvorile su se u srijedu uz obvezu nošenja maske, ali odredba o nenapuštanju domova ostaje na snazi

"Mislim da je to stvarno dobro. Ljudi obraćaju pažnju, zbilja nitko ne leži ovdje, inače bi guverner Newsom bio ljut jer je pravilo da se krećemo", kazao je Caron Carus iz Manhattan Beacha, jugozapadno od Los Angelesa.

Brojni su se pak guverneri odlučili za brže pokretanje ekonomije, strahujući od ekonomskih posljedica.

New Jersey i Iowa predstavili su mjere za pokretanje gospodarstva, dok je, s druge strane, Washington D. C. produžio odredbu o nenapuštanju doma do 8. lipnja.

Vrhovni sud države Wisconsin proglasio je nevažećim produženje odredbe o nenapuštanju doma koju je donio demokratski guverner Tony Evers.

Guverneri traže pomoć

Do sada je 16 kalifornijskih okruga dobilo dozvolu od savezne države da ublaže mjere te su, primjerice, u njima otvoreni restorani.

Tvrtka za proizvodnju električnih automobila Tesla postigla je dogovor s lokalnim vlastima o ponovnom pokretanju proizvodnje u gradu Fermontu na sjeveru Kalifornije.