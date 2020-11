Poseban Vučićev izaslanik objasnio zašto je kleknuo i sklopio ruke na Ovčari: Napravio sam to bez fige u džepu. Možda se nije očekivalo, ali je to važno

Veran Matić, posebni izaslanik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića je na Ovčari kraj Vukovar u utorak položio vijenac, kleknuo i sklopljenih ruku odao počast žrtvama agresije JNA i srpskih paravojnih postrojbi koji su u Vukovaru, 18. studenog 1991. godine pobili više od 200 vukovarskih ranjenika, civila i branitelja

'Želio sam učiniti nešto više od puke geste i pokazati građanima Hrvatske da postoje ljudi koji izražavanjem žaljenja i iskazivanjem pijeteta prema žrtvama, to ne čine samo forme radi ili zbog toga što je to trenutno poželjan pravac u međusobnim odnosima, ili da budem precizniji u odnosima prema komemoracijama. Učinio sam to zbog toga što time izražavam i osobni kontinuirani odnos prema ratovima i žrtvama', objasnio je Veran Matić, posebni izaslanik Predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zašto je kleknuo i sklopio ruke na Ovčari za Telegram.hr.

Matić ističe kako je 'imao snažnu potrebu to učiniti bez obzira na što je već bio u Vukovaru', ali uvijek, ponovno kada je riječ o žrtvama i njihovim obiteljima i mjestima tragedije, želi pokazati gestu istinskog poštovanja.