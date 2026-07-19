Portugalski umjetnik Victor Gama u Trakošćanu postavio izložbu na kojoj možete svirati

Izložba donosi suvremene glazbene instrumente i zvučne instalacije koje brišu granicu između publike i izvođača. Posjetitelji ih mogu istraživati, dodirivati, slušati i svirati, samostalno ili zajedno s drugima, a mnogi su instrumenti osmišljeni upravo za zajedničko muziciranje.

Ravnateljica Muzeja Dvor Trakošćan Goranka Horjan ističe da podnaslov izložbe 'Stvaranje glazbe zajedno' sažima njezinu bit, odnosno druženje i povezivanje ljudi kroz uživanje u glazbi.

"Gamin umjetnički rad poznat je po tome što on najprije osmisli instrument, a tek potom za njega sklada glazbu, pa su onda i skladanje, dizajn i gradnja instrumenata sastavnice jednog zanimljivog, kreativnog procesa”, rekla je Horjan.

Dodala je da su instrumenti koncipirani za zajedničko muziciranje: "Pozivaju posjetitelje da sami sudjeluju u stvaranju glazbe, povezuju se kroz glazbu. I ono što je važno, umjetnik ih ohrabruje da to čine jer nema nekakvog krivog načina na koji mogu svirati, nego sve ovisi o njihovoj individualnoj interpretaciji i osjećaju emocije”.

Stol za dijalog, koji glazbu pretvara u razgovor dvaju svirača

Među instrumentima su Toha, nadahnuta zajedničkim gnijezdima društvenih ptica tkalaca, Uana, na kojoj istodobno mogu svirati četiri osobe, Stol za dijalog, koji glazbu pretvara u razgovor dvaju svirača, te Dino, kružna instalacija koja okuplja osam izvođača.

Izložba donosi i instalacije Tahra i Acruxon, inspirirane tarantulama u kolumbijskim Andama, odnosno zviježđem Južni križ.

Victor Gama, umjetnik, skladatelj i graditelj instrumenata, poznat je po unikatnim instrumentima-skulpturama koji su predstavljeni u uglednim kulturnim institucijama, među kojima su londonski Royal Opera House, lisabonski Centro Cultural de Belém, Afrika Museum u Nizozemskoj, National Museums Scotland i Nacionalni muzej antropologije u Luandi.

Projekt nastajao posljednjih 25 godina

Gama je rekao je kako je ovaj projekt nastajao tijekom posljednjih 25 godina te da ga veseli što je sada prvi put predstavljen i hrvatskoj publici.

Istaknuo je da instrumente razvija uz pomoć digitalnih tehnologija i 3D modeliranja, spajajući svoje inženjersko znanje s iskustvima i dojmovima prikupljenima na putovanjima. Svaki instrument, rekao je, nastao je iz određene priče ili promatranja prirode te zbog toga ima jedinstven oblik i zvuk.

Ističe da posjetitelji ne trebaju imati nikakvo glazbeno predznanje da bi svirali njegove instrumente. Dodao je da se ljudi rado uključuju kada znaju da ih smiju dodirivati i isprobavati, zbog čega izložbu prate radionice i vođeni obilasci, posebno namijenjeni djeci i školskim skupinama.

Kako je naglašeno, izložba je duboko povezana s prirodom, a instrumenti su inspirirani šumama, zvjezdanim nebom, prirodnim pojavama i davno iščezlim bićima. U Trakošćanu se tako suvremena umjetnost i interaktivna glazba spajaju s jezerom, stoljetnim šumama i bogatom glazbenom tradicijom dvorca.

Izložba će biti otvorena do 8. studenoga.