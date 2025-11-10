Sve frca od mržnje, a tko snosi odgovornost? Evo koje su odgovore ponudili Reiner, Jakšić, Mlinarić i Grmoja

Nakon incidenata u Splitu i Zagrebu i spriječenog pokušaja u Rijeci, društvene napetosti ponovno su izbile na površinu. Retorika u Hrvatskom saboru sve je oštrija, a javni prostor i društvene mreže preplavljeni su podjelama i porukama mržnje. Pitanje koje se sve češće postavlja – tko snosi odgovornost za takvo ozračje?

Reiner: Stvaranje nesigurnosti koristi ekstremnoj ljevici Željko Reiner, (HDZ) izjavio je da treba razmisliti kome koristi stvaranje nesigurnosti, neizvjesnosti i nestabilnosti u Hrvatskoj. 'Odgovor je jasan, to može koristiti samo onima koji zastupaju ekstremne politike, prvenstveno ekstremne lijeve, jer tako je sve i počelo, rekao je Reiner, podsjetivši na događaje iz 2015. godine i svastiku na Poljudu. Istaknuo je da su priče o destabilizaciji počele tada i da su ih poticali oni koji nisu mogli drugačije ostvariti političke ciljeve. 'Oni koji ne mogu osporiti postignute rezultate pokušavaju stvoriti osjećaj nesigurnosti. A brojke govore same za sebe – imamo rekordno nisku nezaposlenost, najviše plaće i rast veći od inflacije', poručio je Reiner u emisiji Otvoreno na HRT-u.

Jakšić: HDZ ideologijom prikriva gospodarske promašaje Mišel Jakšić (SDP) Reinerove tvrdnje nazvao je neuvjerljivima i pretjeranima. 'Ja stvarno vjerujem da ne vjerujete sve ovo što ste sad ispričali. Dakle, 2015. svastika, žao mi što do danas očito nismo saznali tko je krivac, ali po ovom tonu ispada da je to osobno nacrtao Zoran Milanović. Iako svatko tko je imalo razuman zna on da on to sigurno nije radio', rekao je Jakšić. Istaknuo je kako smatra da je veća sramota za Hrvatsku što smo imali u zatvoru premijera i predsjednika HDZ-a, koji je za nešto eura prodavao hrvatske nacionalne interese i bavio se ratnim profiterstvom, nego nerazjašnjena svastika s Poljuda. 'Povijest Hrvatske države nam govori da kada god HDZ sa svojim partnerima, sada je to DP, nema odgovore na ono što muči hrvatske građane i hrvatsko gospodarstvo, tada se malo zaigravamo ideologijom i time koliko je tko Hrvat i koliko tko štiti hrvatske interese', rekao je.

Skup Torcide i branitelja u Splitu Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic







'Točna je statistika kad pričamo o medijalnim, prosječnim i minimalnim plaćama, ali isto tako točno da ta statistika govori da smo još uvijek ohoho ispod europskog prosjeka na koji se volimo pozivati, a da su nam cijene, zahvaljujući tome što smo kleknuli pred stranim trgovačkim lancima, stranim krupnim kapitalom, odavno europske. I da danas s tom medijalnom ili prosječnom plaćom možeš puno teže doći do kvadrata stana nego što si mogao ići prije 10 ili 20 godina. To su rezultati HDZ-ovog vođenja države od 10 godina', rekao je Jakšić, dodavši kako je stanje u poljoprivredi katastrofalno, a da je energetika pod utjecajem Viktora Orbana. 'A kad se igramo tog suverenizma, tko je veći Hrvat, zašto to hrvatsko nisu dokazali kad su Acu Vučića maltene nosili ko blaženu djevicu Mariju po Dubrovniku. Skoro smo mu se klanjali jer smo mi njega tamo prevodili na pravu stranu povijesti od Rusa prema Ukrajini. Pa zašto taj suverenizam ne pokažemo Viktoru Orbanu, koji je sad otišao Trumpu i opet je imao kanonadu po Hrvatskoj i po hrvatskim nacionalnim energetskim interesima. Tu nekako smo tanki jer to su ipak bratske stranke, imamo nekakvu suradnju. Tu se suverenizma nećemo igrati', rekao je Jakšić. Mlinarić: SDSS se ne miri s Vladom desnog centra Stipo Mlinarić, Domovinski pokret, poručio je da ga ne čudi postupanje Srpskog narodnog vijeća i odnosi s gradonačelnikom Vukovara Marijanom Pavličekom, ali da je to Pavličekov problem. Osvrnuo se na izložbu o Dejanu Medakoviću u Zagrebu, rekavši da je neprihvatljivo da se u Hrvatskoj predstavlja tvorac Memoranduma SANU-a. 'Samo čekam da nam Milorad Pupovac i SNV dovedu Veselina Šljivančanina u Vukovar da govori o Ženevskoj konvenciji i zaštiti ranjenika u ratu', rekao je Mlinarić, dodavši da se one koji reagiraju na takve provokacije odmah proglašava ekstremistima. Mlinarić je izjavio da su danas ekshumirani posmrtni ostaci dviju osoba nestalih u Domovinskom ratu – jednog na Ovčari, a drugog u Antunovcu, gdje je prošlog tjedna pokopan Jean-Michel Nicolier.