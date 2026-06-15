Porfirije se pokušao opravdati nakon skandala s 'debilima': Okidač bila usporedba s Thompsonom

Poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC), patrijarh Porfirije, našao se u središtu javne polemike nakon što je snimljen kako tijekom događaja u Beogradu vjernike naziva 'debilima'. Nakon što je snimka izazvala val kritika, patrijarh je pokušao objasniti svoj istup, pritom spomenuvši i Marka Perkovića Thompsona

Sporni incident dogodio se na beogradskom aerodromu 'Nikola Tesla' tijekom ispraćaja Časnog pojasa Presvete Bogorodice, koji je zrakoplovom vraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Patrijarh Porfirije, čini se, nije bio svjestan da su kamere već uključene. U razgovoru o ljudima koji mu prilaze izrekao je kako se 's vremena na vrijeme pojavi poneki debil', što je ubrzo dospjelo u javnost i izazvalo burne reakcije. Snimka se brzo proširila društvenim mrežama, a mnogi su ocijenili da je riječ o neprimjerenom izrazu za poglavara Srpske pravoslavne crkve (SPC), osobito zato što je komentar bio upućen upravo vjernicima.

Патријарх Порфирије: "...појави понеки дебил."



Када сам вам говорио да нам је патријарх простак, нападали сте ме... pic.twitter.com/FMZJKzzmXg — Blagoje Pantelic (@blagojepantelic) June 7, 2026

Porfirije: Godinama trpim napade i klevete Nakon izbijanja afere, patrijarh je u radijskom gostovanju pokušao pojasniti okolnosti svoje izjave. Kazao je da se već godinama suočava s kritikama, neistinama i, kako tvrdi, medijskim sabotažama, piše Nova.rs. Istaknuo je da ga osobni napadi uglavnom ne pogađaju, no posebno mu je zasmetala usporedba masovnog okupljanja vjernika u Beogradu s koncertima Marka Perkovića Thompsona. 'Napadi i klevete koji traju godinama mene osobno ne dotiču, ali rekli su mi da je netko usporedio sve što se ovih dana događalo s koncertom Thompsona, a na to je svaka riječ suvišna', poručio je Porfirije, pokušavajući opravdati svoj vulgarni istup trenutkom slabosti zbog pritiska pod kojim se nalazi.