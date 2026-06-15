val kritika

Porfirije se pokušao opravdati nakon skandala s 'debilima': Okidač bila usporedba s Thompsonom

I.V.

15.06.2026 u 20:10

Patrijarh Porfirije
Patrijarh Porfirije Izvor: Pixsell / Autor: Dejan Rakita / Pixsell/PIXSELL
Bionic
Reading

Poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC), patrijarh Porfirije, našao se u središtu javne polemike nakon što je snimljen kako tijekom događaja u Beogradu vjernike naziva 'debilima'. Nakon što je snimka izazvala val kritika, patrijarh je pokušao objasniti svoj istup, pritom spomenuvši i Marka Perkovića Thompsona

Sporni incident dogodio se na beogradskom aerodromu 'Nikola Tesla' tijekom ispraćaja Časnog pojasa Presvete Bogorodice, koji je zrakoplovom vraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori.

Patrijarh Porfirije, čini se, nije bio svjestan da su kamere već uključene. U razgovoru o ljudima koji mu prilaze izrekao je kako se 's vremena na vrijeme pojavi poneki debil', što je ubrzo dospjelo u javnost i izazvalo burne reakcije.

Snimka se brzo proširila društvenim mrežama, a mnogi su ocijenili da je riječ o neprimjerenom izrazu za poglavara Srpske pravoslavne crkve (SPC), osobito zato što je komentar bio upućen upravo vjernicima.

Porfirije: Godinama trpim napade i klevete

Nakon izbijanja afere, patrijarh je u radijskom gostovanju pokušao pojasniti okolnosti svoje izjave. Kazao je da se već godinama suočava s kritikama, neistinama i, kako tvrdi, medijskim sabotažama, piše Nova.rs.

Istaknuo je da ga osobni napadi uglavnom ne pogađaju, no posebno mu je zasmetala usporedba masovnog okupljanja vjernika u Beogradu s koncertima Marka Perkovića Thompsona.

'Napadi i klevete koji traju godinama mene osobno ne dotiču, ali rekli su mi da je netko usporedio sve što se ovih dana događalo s koncertom Thompsona, a na to je svaka riječ suvišna', poručio je Porfirije, pokušavajući opravdati svoj vulgarni istup trenutkom slabosti zbog pritiska pod kojim se nalazi.

vezane vijesti

Dodao je kako vjernici koji dolaze iskazati poštovanje svetinji to čine u miru i tišini te da takva okupljanja nisu usmjerena protiv bilo koga.

'Imamo ljude koji u miru i tišini, strpljivo idu cjelivati svetinju, i to nije upereno ni protiv koga. I ako se mi sada na sve to, trpeći i gutajući godinama jedno te isto, ne uspijemo suzdržati i iskontrolirati, onda se to doživljava kao smak svijeta. Moje je da se suzdržim i molim za takve ljude, meni je njih uistinu žao', rekao je čelnik SPC-a, osvrnuvši se na kritičare.

Više od milijun ljudi pohodilo relikviju

Prema podacima SPC-a, Časnom pojasu Presvete Bogorodice, koji je u Beograd stigao uoči gradske slave Spasovdana, poklonilo se više od 1,1 milijun ljudi.

Građani su danima čekali u dugim redovima ispred Hrama Svetog Save, nerijetko i po nekoliko sati. Organizacija dolaska relikvije, kako je istaknuo Porfirije, trajala je gotovo dvije godine, a zahvalio je i državnim institucijama Srbije na logističkoj pomoći.

Najavio je i da će dio prikupljenih donacija biti usmjeren prema Kosovu i Metohiji, dok će ostatak novca biti namijenjen humanitarnim projektima.

Ipak, cijeli događaj na kraju je ostao u sjeni izjave koja je izazvala brojne reakcije i otvorila raspravu o javnoj komunikaciji crkvenih dužnosnika.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
dugoročne posljedice

dugoročne posljedice

Trumpov dogovor s Iranom mogao bi sniziti cijene benzina i hrane, ali postoji kvaka
nezgoda aviona CA

nezgoda aviona CA

Objavljeno prvo izvješće o izlijetanju zrakoplova s piste u splitskoj zračnoj luci
'Čujem da je lijepa'

'Čujem da je lijepa'

Doznali smo koliko je koštala reklama s Malkovichem

najpopularnije

Još vijesti