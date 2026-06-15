Porfirije se pokušao opravdati nakon skandala s 'debilima': Okidač bila usporedba s Thompsonom

Poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC), patrijarh Porfirije, našao se u središtu javne polemike nakon što je snimljen kako tijekom događaja u Beogradu vjernike naziva 'debilima'. Nakon što je snimka izazvala val kritika, patrijarh je pokušao objasniti svoj istup, pritom spomenuvši i Marka Perkovića Thompsona
Sporni incident dogodio se na beogradskom aerodromu 'Nikola Tesla' tijekom ispraćaja Časnog pojasa Presvete Bogorodice, koji je zrakoplovom vraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori.
Patrijarh Porfirije, čini se, nije bio svjestan da su kamere već uključene. U razgovoru o ljudima koji mu prilaze izrekao je kako se 's vremena na vrijeme pojavi poneki debil', što je ubrzo dospjelo u javnost i izazvalo burne reakcije.
Snimka se brzo proširila društvenim mrežama, a mnogi su ocijenili da je riječ o neprimjerenom izrazu za poglavara Srpske pravoslavne crkve (SPC), osobito zato što je komentar bio upućen upravo vjernicima.
Porfirije: Godinama trpim napade i klevete
Nakon izbijanja afere, patrijarh je u radijskom gostovanju pokušao pojasniti okolnosti svoje izjave. Kazao je da se već godinama suočava s kritikama, neistinama i, kako tvrdi, medijskim sabotažama, piše Nova.rs.
Istaknuo je da ga osobni napadi uglavnom ne pogađaju, no posebno mu je zasmetala usporedba masovnog okupljanja vjernika u Beogradu s koncertima Marka Perkovića Thompsona.
'Napadi i klevete koji traju godinama mene osobno ne dotiču, ali rekli su mi da je netko usporedio sve što se ovih dana događalo s koncertom Thompsona, a na to je svaka riječ suvišna', poručio je Porfirije, pokušavajući opravdati svoj vulgarni istup trenutkom slabosti zbog pritiska pod kojim se nalazi.
Dodao je kako vjernici koji dolaze iskazati poštovanje svetinji to čine u miru i tišini te da takva okupljanja nisu usmjerena protiv bilo koga.
'Imamo ljude koji u miru i tišini, strpljivo idu cjelivati svetinju, i to nije upereno ni protiv koga. I ako se mi sada na sve to, trpeći i gutajući godinama jedno te isto, ne uspijemo suzdržati i iskontrolirati, onda se to doživljava kao smak svijeta. Moje je da se suzdržim i molim za takve ljude, meni je njih uistinu žao', rekao je čelnik SPC-a, osvrnuvši se na kritičare.
Više od milijun ljudi pohodilo relikviju
Prema podacima SPC-a, Časnom pojasu Presvete Bogorodice, koji je u Beograd stigao uoči gradske slave Spasovdana, poklonilo se više od 1,1 milijun ljudi.
Građani su danima čekali u dugim redovima ispred Hrama Svetog Save, nerijetko i po nekoliko sati. Organizacija dolaska relikvije, kako je istaknuo Porfirije, trajala je gotovo dvije godine, a zahvalio je i državnim institucijama Srbije na logističkoj pomoći.
Najavio je i da će dio prikupljenih donacija biti usmjeren prema Kosovu i Metohiji, dok će ostatak novca biti namijenjen humanitarnim projektima.
Ipak, cijeli događaj na kraju je ostao u sjeni izjave koja je izazvala brojne reakcije i otvorila raspravu o javnoj komunikaciji crkvenih dužnosnika.