Porezni obveznici će Andriju Mikulića platiti još 71.199 eura: Uzeo je dodatak 6+6

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić je zajedno sa svojim kumom Draganom Krasićem uhićen pod sumnjom da su od dvojice vlasnika kamenoloma uzeli 190.000 eura te mnoštvo suhomesnatih proizvoda za mito. Oba poduzetnika su priznala inkriminacije.

Prije uhićenja, Vlada je razriješila Mikulića, a iz Državnog inspektorata su potvrdili da mu je ondje prestao radni odnos. 24sata doznaju da je on iz Remetinca poslao zahtjev za dodatak 6+6, kojeg je Vlada prihvatila. To znači da će on sljedećih šest mjeseci primati punu plaću, a još šest mjeseci polovicu tog iznosa.

Mikulićeva mjesečna neto plaća je iznosila 4258 eura. Kad se uračunaju mirovinski i zdravstveni doprinosi te porez na dohodak, iz državne će mu blagajne u sljedećih godinu dana biti isplaćeno ukupno 71.199 eura.