Porezni obveznici će Andriju Mikulića platiti još 71.199 eura: Uzeo je dodatak 6+6

Uhićeni bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić je iz remetinečkog zatvora poslao zahtjev za isplatu dodatka 6+6. To znači da će sljedećih šest mjeseci primati punu plaću, a zatim pola te svote još šest mjeseci. Drugačije nije ni moglo biti, jer nije mogao odabrati povratak na staro radno mjesto, s obzirom na to da je ono davno ukinuto, a ni država mu ne može uskratiti to pravo, jer nije osuđen
Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić je zajedno sa svojim kumom Draganom Krasićem uhićen pod sumnjom da su od dvojice vlasnika kamenoloma uzeli 190.000 eura te mnoštvo suhomesnatih proizvoda za mito. Oba poduzetnika su priznala inkriminacije.
Prije uhićenja, Vlada je razriješila Mikulića, a iz Državnog inspektorata su potvrdili da mu je ondje prestao radni odnos. 24sata doznaju da je on iz Remetinca poslao zahtjev za dodatak 6+6, kojeg je Vlada prihvatila. To znači da će on sljedećih šest mjeseci primati punu plaću, a još šest mjeseci polovicu tog iznosa.
Mikulićeva mjesečna neto plaća je iznosila 4258 eura. Kad se uračunaju mirovinski i zdravstveni doprinosi te porez na dohodak, iz državne će mu blagajne u sljedećih godinu dana biti isplaćeno ukupno 71.199 eura.
Ponuda koju nisu mogli odbiti
Zanimljivo, Vlada mu čak i nije mogla odbiti zahtjev za dodatak 6+6, jer prema zakonu koji to pravo regulira, on ga može izgubiti samo u dva slučaja. Prvi slučaj je ako postoje činjenice koje bi sprječavale njegovo imenovanje, a da ih nije predočio Vladi. USKOK zasad nema dokaza da je bio korumpiran tijekom prvog izbora 2019. godine i drugog 2023. godine.
Drugi je slučaj ako je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora ili za kaznena djela protiv prava i sloboda čovjeka. Zasad je protiv Mikulića u tijeku istraga prije podizanja optužnice. On i njegov kum tvrde da su nevini.
Ispada da se Mikulića nije niti moglo drugačije tretirati. Naime, on se ne može vratiti na svoje staro radno mjesto voditelja Sektora za nadzor rudarstva, elektroenergetike i opreme pod tlakom u Ministarstvu gospodarstva, jer je ono ukinuto formiranjem Državnog inspektorata. Da nije tako, mogao bi birati između povratka na to radno mjesto ili dodatka 6+6.