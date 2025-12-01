Vlada počistila kadrove, direktori kalkuliraju: U jednom slučaju imaju pravo na '6+6'

Iz tvrtki čiji su predsjednici uprava prošlog tjedna smijenjeni na sjednici Vlade još uvijek nisu decidirano odgovorili na pitanje kako će ih zbrinuti. No, oni imaju pravo na brojne beneficije temeljem propisa

Vlada je na zatvorenom dijelu svoje sjednice prošloga četvrtka smijenila glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića samo nekoliko sati prije njegova uhićenja. No, tad su sa svojih pozicija maknuti i dotadašnji predsjednik uprave Hrvatske pošte Ivan Čulo, šefa uprave HŽ infrastrukture Ivana Kršića, direktora ACI-ja Kristijana Pavića, šefa uprave Hrvatske lutrije Ignacija Čuturu i ravnatelja HZZO-a Luciana Vukelića. Kako smijenjeni ministri i drugi politički dužnosnici imaju pravo na "dodatak 6+6", odnosno primanje pune plaće šest mjeseci nakon smjene, a zatim i polovice tog iznosa još šest mjeseci, tako bi šefovi uprava državnih tvrtki trebali imati pravo na otpremninu.

Odluke tek slijede Iz HŽ infrastrukture su za Danas.hr jasno poručili da otpremnine za Ivana Kršića nema. Doduše, ima pravo na drugo radno mjesto, a ako ga ne prihvati, aktivirat će se "dodatak 6+6". Iz Hrvatske lutrije su poručili da će, temeljem odluke Vlade o smjeni Ignacija Čuture i imenovanja Nikoline Klaić "u nadolazećem razdoblju "održati sjednicu Skupštine Društva nakon koje će javnost o navedenoj temi i potencijalnim pripadajućim pitanjima biti pravovremeno obaviještena."