Pala neugodna priznanja protiv Andrije Mikulića? Sastanke je organizirao u Sloveniji

Dvojica vlasnika kamenoloma su navodno priznala kako su dala ukupno 190.000 eura mita te meso, tucani kamen i vino kako bi glavni državni inspektor Andrija Mikulić riješio njihove probleme s inspekcijom. Detalje razgovora snimila je bubica, a primopredaju tajna pratnja

Sad već bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić i njegov kum, inače donedavni čelnik Sektora za rudarstvo Ministarstva gospodarstva, Dragan Krasić nalaze se u istražnom zatvoru zbog sumnji da su pogodovali dvojici vlasnika kamenoloma, Goranu Večkoviću i Ivici Vugrincu. U tajno snimljenim razgovorima, osim novčanog mita i pogodovanja, odnosno ublažavanja ili potpunog uklanjanja inspekcijskog nadzora, spominjala se i "nagrada" u obliku tucanog kamena, drva, veprića i druge divljači. Dio razgovora snimljen je "bubicom" ubačenom u Mikulićev auto, a dio tajnom pratnjom koja je snimila sastanke i primopredaje novca.

U Sloveniji je 'sigurnije' Tako Index doznaje i da je Mikulić vlasnicima kamenoloma sugerirao da bi se trebali susretati u Sloveniji, "jer je tamo sigurnije". Uskok je predložio i ispitivanje čak 22 svjedoka, među kojima se navodno nalaze i članovi obitelji Mikulića i Krasića. Na popisu svjedoka, pak, nema Josipa Šinceka, koji već devet mjeseci boravi u istražnom zatvoru zbog nezakonitog zakopavanja opasnog otpada u Lici. On je, ipak poručio istražiteljima da je u svojoj obrani spreman iznijeti kompromitirajuće dokaze protiv Mikulića, kojemu situaciju otežava činjenica da su Vugrinec i Večković priznali krivnju istaknuvši da su upravo njemu davali novac.

