Pala neugodna priznanja protiv Andrije Mikulića? Sastanke je organizirao u Sloveniji

Dvojica vlasnika kamenoloma su navodno priznala kako su dala ukupno 190.000 eura mita te meso, tucani kamen i vino kako bi glavni državni inspektor Andrija Mikulić riješio njihove probleme s inspekcijom. Detalje razgovora snimila je bubica, a primopredaju tajna pratnja
Sad već bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić i njegov kum, inače donedavni čelnik Sektora za rudarstvo Ministarstva gospodarstva, Dragan Krasić nalaze se u istražnom zatvoru zbog sumnji da su pogodovali dvojici vlasnika kamenoloma, Goranu Večkoviću i Ivici Vugrincu.
U tajno snimljenim razgovorima, osim novčanog mita i pogodovanja, odnosno ublažavanja ili potpunog uklanjanja inspekcijskog nadzora, spominjala se i "nagrada" u obliku tucanog kamena, drva, veprića i druge divljači.
Dio razgovora snimljen je "bubicom" ubačenom u Mikulićev auto, a dio tajnom pratnjom koja je snimila sastanke i primopredaje novca.
U Sloveniji je 'sigurnije'
Tako Index doznaje i da je Mikulić vlasnicima kamenoloma sugerirao da bi se trebali susretati u Sloveniji, "jer je tamo sigurnije".
Uskok je predložio i ispitivanje čak 22 svjedoka, među kojima se navodno nalaze i članovi obitelji Mikulića i Krasića. Na popisu svjedoka, pak, nema Josipa Šinceka, koji već devet mjeseci boravi u istražnom zatvoru zbog nezakonitog zakopavanja opasnog otpada u Lici.
On je, ipak poručio istražiteljima da je u svojoj obrani spreman iznijeti kompromitirajuće dokaze protiv Mikulića, kojemu situaciju otežava činjenica da su Vugrinec i Večković priznali krivnju istaknuvši da su upravo njemu davali novac.
Stigla su priznanja?
Vugrinec je, navodno priznao da je Mikuliću dao dvaput po 35.000 eura, jer mu je ovaj rekao da se s tom svotom može riješiti nadzor inspekcije, koja je intervenirala zbog problema na separatoru materijala u kamenolomu. Dodao je da se s Mikulićem i Krasićem sastajao po parkiralištima u Zaprešiću te da im je osim novca nosio i vino.
Večković je, pak, kako se neslužbeno doznaje, imao problema s procedurama u kamenolomu, koje je "riješio" sa 120.000 eura koje je predavao Mikuliću i Krasiću ispred svoje kuće, što je snimila i tajna pratnja.
Iako se ukupno spominje 190.000 eura mita, čini se da je bivši glavni državni inspektor prihvaćao svakakve "poklone", od jarića, pilića, vina i divljači. No, on i njegov kum zasad i dalje negiraju optužbe.