Pala neugodna priznanja protiv Andrije Mikulića? Sastanke je organizirao u Sloveniji

M.Da.

01.12.2025 u 19:12

Andrija Mikulić
Andrija Mikulić Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic
Dvojica vlasnika kamenoloma su navodno priznala kako su dala ukupno 190.000 eura mita te meso, tucani kamen i vino kako bi glavni državni inspektor Andrija Mikulić riješio njihove probleme s inspekcijom. Detalje razgovora snimila je bubica, a primopredaju tajna pratnja

Sad već bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić i njegov kum, inače donedavni čelnik Sektora za rudarstvo Ministarstva gospodarstva, Dragan Krasić nalaze se u istražnom zatvoru zbog sumnji da su pogodovali dvojici vlasnika kamenoloma, Goranu Večkoviću i Ivici Vugrincu.

U tajno snimljenim razgovorima, osim novčanog mita i pogodovanja, odnosno ublažavanja ili potpunog uklanjanja inspekcijskog nadzora, spominjala se i "nagrada" u obliku tucanog kamena, drva, veprića i druge divljači.

Dio razgovora snimljen je "bubicom" ubačenom u Mikulićev auto, a dio tajnom pratnjom koja je snimila sastanke i primopredaje novca.

U Sloveniji je 'sigurnije'

Tako Index doznaje i da je Mikulić vlasnicima kamenoloma sugerirao da bi se trebali susretati u Sloveniji, "jer je tamo sigurnije".

Uskok je predložio i ispitivanje čak 22 svjedoka, među kojima se navodno nalaze i članovi obitelji Mikulića i Krasića. Na popisu svjedoka, pak, nema Josipa Šinceka, koji već devet mjeseci boravi u istražnom zatvoru zbog nezakonitog zakopavanja opasnog otpada u Lici.

On je, ipak poručio istražiteljima da je u svojoj obrani spreman iznijeti kompromitirajuće dokaze protiv Mikulića, kojemu situaciju otežava činjenica da su Vugrinec i Večković priznali krivnju istaknuvši da su upravo njemu davali novac.

Andriji Mikuliću određen istražni zatvor
Andriji Mikuliću određen istražni zatvor Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL

Stigla su priznanja?

Vugrinec je, navodno priznao da je Mikuliću dao dvaput po 35.000 eura, jer mu je ovaj rekao da se s tom svotom može riješiti nadzor inspekcije, koja je intervenirala zbog problema na separatoru materijala u kamenolomu. Dodao je da se s Mikulićem i Krasićem sastajao po parkiralištima u Zaprešiću te da im je osim novca nosio i vino.

Večković je, pak, kako se neslužbeno doznaje, imao problema s procedurama u kamenolomu, koje je "riješio" sa 120.000 eura koje je predavao Mikuliću i Krasiću ispred svoje kuće, što je snimila i tajna pratnja.

Iako se ukupno spominje 190.000 eura mita, čini se da je bivši glavni državni inspektor prihvaćao svakakve "poklone", od jarića, pilića, vina i divljači. No, on i njegov kum zasad i dalje negiraju optužbe.

