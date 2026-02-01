obitelji traže pravdu

Porastao broj poginulih u švicarskom baru, preminuo 18-godišnjak

M. Šu./Hina

01.02.2026 u 16:44

Izvor: EPA / Autor: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Umro je osamnaestogodišnjak koji je ozlijeđen u požaru u baru tijekom dočeka Nove godine u alpskome zimovalištu Crans-Montani, objavile su u nedjelju švicarske vlasti, što broj poginulih u jednoj od najtežih katastrofa u modernoj švicarskoj povijesti povećava na 41.

Mladić, švicarski državljanin bio je na liječenju u bolnici u Zürichu, a preminuo je u subotu, objavljeno je u izvještaju Javnog tužiteljstva kantona Valais bez dodatnih informacija.

Poginuli u požaru u baru "Le Constellation" većinom su bili tinejdžeri, a neki od 116 ozlijeđenih još uvijek se u bolnici bore s posljedicama teških opeklina. Još jedna žrtva je ovaj mladić koji je živio blizu Lausanne, rekla su Reutersu dva izvora upoznata sa slučajem.

U subotu su stotine ljudi s bijelim ružama zajedno s ožalošćenim roditeljima prošle u povorci kroz kroz gradić Lutry na obali jezera nedaleko od Lausanne, ističući veliki transparent na kojemu je pisalo da traže "istinu i pravdu".

"Danas samo tražimo pravdu i istinu, a poslije ćemo tugovati", poručila je Laetitia Brodard-Sitre, koja je u požaru izgubila svoga 17-godišnjeg sina Arthura.

Izvor: EPA / Autor: VALENTIN FLAURAUD

Požar u baru u Crans-Montani bio je test za odnose sa susjednom Italijom, čiji su državljani također poginuli u požaru. Talijanske su vlasti prosvjedovale protiv puštanja vlasnika bara uz jamčevinu.

Švicarske vlasti ranije ovaj tjedan rekle su da će rimskome javnom tužiteljstvu odobriti pristup prikupljenim dokazima.

