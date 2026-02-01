Porastao broj poginulih u švicarskom baru, preminuo 18-godišnjak

Mladić, švicarski državljanin bio je na liječenju u bolnici u Zürichu, a preminuo je u subotu, objavljeno je u izvještaju Javnog tužiteljstva kantona Valais bez dodatnih informacija.

Poginuli u požaru u baru "Le Constellation" većinom su bili tinejdžeri, a neki od 116 ozlijeđenih još uvijek se u bolnici bore s posljedicama teških opeklina. Još jedna žrtva je ovaj mladić koji je živio blizu Lausanne, rekla su Reutersu dva izvora upoznata sa slučajem.