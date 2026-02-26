Popularna turistička destinacija na udaru: Pitoni plivaju ulicama uz ljude

Vremenske neprilike, ponekad potaknute i promjenama klime zbog globalnog zagrijavanja, ne utječu samo ne ljude, već i na životinje.

Poplave su pojava koja može natjerati divlje životinje u gradove. Upravo to se dogodilo na popularnom turističkom odredištu Baliju. Ondje su kiše, koje padaju već tri dana, osim bujica, u gradove donijele i pitone, piše The Sun.