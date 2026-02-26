Popularna turistička destinacija na udaru: Pitoni plivaju ulicama uz ljude

Kiše koje tri dana neprekidno padaju na Baliju stvorile su bujice koje su pitone nanijele u gradove. Brojne su snimke ogromnih zmija kako plivaju ulicama uz ljude
Vremenske neprilike, ponekad potaknute i promjenama klime zbog globalnog zagrijavanja, ne utječu samo ne ljude, već i na životinje.
Poplave su pojava koja može natjerati divlje životinje u gradove. Upravo to se dogodilo na popularnom turističkom odredištu Baliju. Ondje su kiše, koje padaju već tri dana, osim bujica, u gradove donijele i pitone, piše The Sun.
Na brojnim se snimkama mogu vidjeti ovi udavi koji mogu narasti i do pet metara, kako plivaju ulicama među ljudima.
"Prirodne katastrofe poput ekstremnih vremenskih uvjeta, poplava, klizišta, potresa, erupcija vulkana i tsunamija događaju se redovito. Jake kiše mogu uzrokovati značajne poplave u urbanim područjima, uključujući Bali i širu regiju Jakarte, ometajući promet. Hodanje i vožnja u poplavljenim područjima opasni su. Vremenski uvjeti mogu se brzo mijenjati tijekom kišne sezone, obično od listopada do travnja; međutim, kišna sezona može biti drugačija u Istočnoj Indoneziji", navode lokalne vlasti.