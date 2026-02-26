vremenske neprilike

Popularna turistička destinacija na udaru: Pitoni plivaju ulicama uz ljude

M.Da.

26.02.2026 u 23:45

Mrežasti piton - ilustracija
Mrežasti piton - ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Dasril Roszandi / Zuma Press / Profimedia
Bionic
Reading

Kiše koje tri dana neprekidno padaju na Baliju stvorile su bujice koje su pitone nanijele u gradove. Brojne su snimke ogromnih zmija kako plivaju ulicama uz ljude

Vremenske neprilike, ponekad potaknute i promjenama klime zbog globalnog zagrijavanja, ne utječu samo ne ljude, već i na životinje.

Poplave su pojava koja može natjerati divlje životinje u gradove. Upravo to se dogodilo na popularnom turističkom odredištu Baliju. Ondje su kiše, koje padaju već tri dana, osim bujica, u gradove donijele i pitone, piše The Sun.

vezane vijesti

Na brojnim se snimkama mogu vidjeti ovi udavi koji mogu narasti i do pet metara, kako plivaju ulicama među ljudima.

"Prirodne katastrofe poput ekstremnih vremenskih uvjeta, poplava, klizišta, potresa, erupcija vulkana i tsunamija događaju se redovito. Jake kiše mogu uzrokovati značajne poplave u urbanim područjima, uključujući Bali i širu regiju Jakarte, ometajući promet. Hodanje i vožnja u poplavljenim područjima opasni su. Vremenski uvjeti mogu se brzo mijenjati tijekom kišne sezone, obično od listopada do travnja; međutim, kišna sezona može biti drugačija u Istočnoj Indoneziji", navode lokalne vlasti.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
iz kazahstana

iz kazahstana

Vučić prognozira veliki sukob: 'Svi znate na koji mislim'
pregovori u ženevi

pregovori u ženevi

Iran dobio tri uvjeta koja mora ispuniti: Ako odbije, Amerikanci kreću svom snagom
predizborno preslagivanje

predizborno preslagivanje

Orban se znoji, Magyar mu sprema smicalicu: 'Mnogi su se povukli'

najpopularnije

Još vijesti