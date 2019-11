Ponovo priveden švercer oružja kojeg su helikopterom prevezli vojni piloti

Švercera oružja Mišela Pavlovića, kojeg su prerušenog u vojnog pilota trojica pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva vozila u vojnom helikopteru, ponovno je privela policija

Također, do kraja dana bit će privedena još dva civila umiješena u ovu aferu, objavila je na twitteru novinarka Nove TV.

Prije 13 dana bio je na ispitivanju u Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru, nakon čega je pušten da se brani sa slobode, no danas je ponovno priveden.

Podsjetimo, prema onome što je dosad poznato, trojica pilota HRZ-a uvela su u zrakoplovnu bazu u Zemuniku civila Mišela Pavlovića maskiranog u vojnog pilota, inače osumnjičenog švercera oružjem, te su ga poveli na let helikopterom u trajanju oko sat vremena. Iako se to dogodilo prije nekih dva mjeseca, Ministarstvo obrane o tome nije izvijestilo ni slova do srijede, kada je skandal otkrila Nova TV.