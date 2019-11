Nove informacije o skandaloznoj vožnji helikopterom i švercu oružja, prijavljeni vojni piloti, švercer i bivši dogradonačelnik Zadra

Nevjerojatan skandal u kojem su tri pripadnika ratnog zrakoplovstva vojnim helikopterom prevozili švercera oružjem u četvrtak je dobio svoj nastavak, te su u javnost počele curiti i konkretnije informacije o identitetima upletenih i što im se stavlja na teret

Ministar obrane Damir Krstičević i zamjenik zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) general Michael Križanec najavili su sankcije i za pilote, ali i za osobe koje su počinile "sigurnosne propuste" zbog čega je civilu maskiranom u odoru vojnog pilota bilo dopušteno ući u vojnu bazu u Zemuniku.

Prema onome što je dosad poznato, trojica pilota HRZ-a uvela su u zrakoplovnu bazu u Zemuniku civila maskiranog u vojnog pilota, inače osumnjičenog švercera oružjem, te su ga poveli na let helikopterom u trajanju oko sat vremena. Iako se to dogodilo prije nekih dva mjeseca, Ministarstvo obrane o tome nije izvijestilo ni slova do srijede, kada je skandal otkrila Nova TV.