Poništen odabir Kojundžićeve firme za milijunski posao iz Beroševa mandata: Detalji su apsurdni

Cuspis je ponudio 1,098 milijuna eura bez PDV-a, a IN2 794 tisuće eura bez PDV-a. No osim financijske ponude, bodovalo se specifično iskustvo IT stručnjaka za pojedina područja. Iako je IN2 dao financijski povoljniju ponudu i za nju dobio više bodova, Cuspis je na račun specifičnih IT stručnjaka dobio značajno više bodova, pa ga je na koncu Ministarstvo odabralo za dvogodišnjeg izvođača radova.

No da se vratimo na DKOM-ovo rješenje. Na izbor Cuspisa DKOM-u je žalbu uložio IN2, ali zanimljivo je to da se žalio i Cuspis jer je osporavao valjanost ponude tvrtke IN2. Kako je DKOM dijelom usvojio žalbe obiju tvrtki, Ministarstvo zdravstva morat će im podmiriti troškove žalbenog postupka od ukupno 13.340 eura. Za Ministarstvo zdravstva to očito nije nikakav novac, a kad se pročita rješenje DKOM-a o poništenju, jedino što se može zaključiti to je da u tom ministarstvu vlada - nered.

Nejasni kriteriji bodovanja

DKOM je žalbu tvrtke IN2, po nekoliko osnova, usvojio u dijelu jer je utvrdio da Ministarstvo 'nije ni u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, ni u odgovoru na žalbu navelo koje reference IT stručnjaka je bodovalo te kojim brojem mjeseci odnosno kojom metodologijom su došli do iznosa mjeseci koje su naveli u zapisniku', što je bilo ključno za donošenje odluke o odabiru. Naime, osim što je valjalo navesti reference za specifične IT stručnjake, potrebno je bilo navesti broj mjeseci koje su proveli u radu na pojedinim projektima.