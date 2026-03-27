Petra Mikuš Jurković otkriva

Ponedjeljak donosi samo kratki predah: Pogledajte što nas opet čeka

Bi. S.

27.03.2026 u 20:24

Zagreb: Olujni vjetar iščupao stablo u Ulici Bartola Kašića koje je palo na parkirane automobile Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
O orkanskim udarima vjetra koji su pogodili Zagreb, koliko su oni česti i hoće li postati sve češći detaljnijeg govora bilo je u minutama središnjeg Dnevnika

Oluja Debora posljednjih dana izaziva velike probleme u unutrašnjosti Hrvatske, a najviše zabrinjavaju snažni udari vjetra koji su rijetki i ekstremni, upozorava Petra Mikuš Jurković, zamjenica glavnog ravnatelja DHMZ-a za HRT. Mikuš Jurković objasnila je kako je došlo do nastanka oluje.

'Ona je vrlo brzo i naglo nastala pod Alpama. U periodu od 12 sati, tlak zraka je pao za oko 12 hektopaskala. To je jako puno i takav intenzivan proces daje intenzivnu ciklonu, a onda za posljedicu ima, nažalost, opasne vremenske pojave', rekla je. Dodala je da su velike količine oblaka nastale nad sjeverom Italije i prelaskom preko Hrvatske donijele su obilan snijeg, jake oborine te snažan vjetar, osobito u središnjim predjelima zemlje.

Cibona KC Dražen Petrović, šteta od vjetra, 27.3.2026.
Cibona; KC Dražen Petrović, šteta od vjetra, 27.3.2026. Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL

Ekstremni udari vjetra u središnjoj Hrvatskoj rijetki

Na pitanje o rijetkosti ovakvog vjetra u unutrašnjosti, zamjenica ravnatelja DHMZ-a pojasnila je kako to za prostor središnje Hrvatske nije uobičajeno.

'U Dalmaciji bura često ima orkanske udare nekoliko puta godišnje. No u unutrašnjosti ovakav vjetar nije uobičajen. Jučer i danas udari su iznosili oko 90 km/h, a na ponekim postajama i preko 100 km/h. Takvi udari se događaju jednom u 25 godina, dok lokalni orkanski udari od oko 120 km/h, poput ovih, nastaju jednom u 100 godina ili rjeđe', pojašnjava. Naglasila je i trajanje opasnog vjetra.

'Glavna opasnost ovog događaja je što olujan vjetar traje dulje nego uobičajeno. Obično ovakvi udari traju između 15 minuta i 2 sata, dok je ovdje vjetar bio prisutan znatno dulje', naglasila je.

DHMZ savjetuje oprez i praćenje daljnjih prognoza

U usporedbi s nevremenom iz srpnja 2023. godine, trenutačni olujni vjetrovi u središnjoj Hrvatskoj nastali su po potpuno drugačijem mehanizmu, pojašnjava Mikuš Jurković.

'Nevrijeme 2023. bilo je posljedica grmljavinskog nevremena. Vjetar je bio olujan i brzine su bile usporedive s današnjim, no trajanje je bilo kratko - oko pola sata do 45 minuta, dok sada imamo dugotrajno razdoblje jakog i olujnog vjetra. Štete su veće i puno teže ih je sanirati', rekla je. Što se tiče predstojećih dana, savjetuje oprez.

Nevrijeme oštetilo Dom sportova
Nevrijeme oštetilo Dom sportova Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL

'Još danas i u noći na subotu očekujemo olujne udare vjetra. Tijekom subote i nedjelje vjetar će ostati jak, dok ponedjeljak donosi samo kratki predah', kazala je.

'Već u utorak dolazi novo jače naoblačenje, nove oborine i vrlo vjerojatno novo jačanje vjetra, upozorila je, dodajući da jačine vjetra valja pratiti u nadolazećim prognozama.

UŽIVO: NEVRIJEME U ZAGREBU

Tomašević otkrio kad se sve vraća u normalu, javili se iz Holdinga: Korlaet poslao poruku građanima

  • 21:10

    Stanje u javnom prijevozu ZET je objavio stanje u javnom prijevozu u 20.45 sati: Zbog posljedica jakog nevremena, bilježe se povremeni poremećaji u javnom prijevozu. Na terenu su sve dežurne službe koje promptno reagiraju u koordinaciji sa ZET-om kako bi se osigurala prohodnost trasa.  Zbog pada stabala na prometnice, u prekidu su autobusne linije 103, 129 i 139. Autobusna linija 102 prometuje preko Pantovčaka u oba smjera. Linija 138 prometuje do Gornjeg Prekrižja umjesto kroz ulicu Zelengaj. Linije 216, 217, 237, 276 i 290 prometuju obilazno s terminala Kvaternikov trg i to Ul. grada Vukovara, Ul. grada Gospića, Slavonskom te nastavljaju na svoje uobičajene trase. Razlog je obustava prometa Heinzelovom od k.br. 74 do Radničke. Tramvajska linija 15 je u prekidu zbog pada stabla u Ulici Gračani Linije 1 i 13 ne prometuju. Zbog oštećenja naponske mreže na Maksimirskoj, linije 4, 5, 7 11 i 12 u smjeru istoka prometuju skraćeno do Parka Maksimir, a dio tramvaja prometuje na relaciji Dubec-Dubrava. Putnike na relaciji Svetice-Dubrava-Svetice prevoze autobusi. Žičara danas neće prometovati.

  • 20:24

    Korlaet poslao poruku građanima Iako je u Zagrebu vjetar slabiji nego što je bio proteklih sati, još uvijek ima stabala koja padaju, zbog čega je Luka Korlaet, zamjenik zagrebačkog gradonačelnika, govoreći u Dnevniku HRT-a o posljedicama nevremena koje je zahvatilo područje Zagreba pozvao stanovnike Zagreba da danas i sutra do podneva ostanu u domovima kako bi se izbjegle eventualne ozljede.

  • 19:59

    DHMZ: Vjetar dosegao 120 km/h Jutros su u Zagrebu zabilježeni iznimno jaki udari vjetra – prema preliminarnim podacima: Sokolovac: 120,6 km/h, Lisičine: 101,9 km/h i Maksimir: 96,1 km/h Podaci su preliminarni i podložni dodatnoj validaciji. Udari iznad 115 km/h spadaju u iznimno rijetke događaje za Zagreb (povratno razdoblje u zadnjih 100 godina), kažu iz DHMZ-a.
