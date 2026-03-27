Ponedjeljak donosi samo kratki predah: Pogledajte što nas opet čeka

O orkanskim udarima vjetra koji su pogodili Zagreb, koliko su oni česti i hoće li postati sve češći detaljnijeg govora bilo je u minutama središnjeg Dnevnika

Oluja Debora posljednjih dana izaziva velike probleme u unutrašnjosti Hrvatske, a najviše zabrinjavaju snažni udari vjetra koji su rijetki i ekstremni, upozorava Petra Mikuš Jurković, zamjenica glavnog ravnatelja DHMZ-a za HRT. Mikuš Jurković objasnila je kako je došlo do nastanka oluje. 'Ona je vrlo brzo i naglo nastala pod Alpama. U periodu od 12 sati, tlak zraka je pao za oko 12 hektopaskala. To je jako puno i takav intenzivan proces daje intenzivnu ciklonu, a onda za posljedicu ima, nažalost, opasne vremenske pojave', rekla je. Dodala je da su velike količine oblaka nastale nad sjeverom Italije i prelaskom preko Hrvatske donijele su obilan snijeg, jake oborine te snažan vjetar, osobito u središnjim predjelima zemlje.

Cibona; KC Dražen Petrović, šteta od vjetra, 27.3.2026.







Ekstremni udari vjetra u središnjoj Hrvatskoj rijetki Na pitanje o rijetkosti ovakvog vjetra u unutrašnjosti, zamjenica ravnatelja DHMZ-a pojasnila je kako to za prostor središnje Hrvatske nije uobičajeno. 'U Dalmaciji bura često ima orkanske udare nekoliko puta godišnje. No u unutrašnjosti ovakav vjetar nije uobičajen. Jučer i danas udari su iznosili oko 90 km/h, a na ponekim postajama i preko 100 km/h. Takvi udari se događaju jednom u 25 godina, dok lokalni orkanski udari od oko 120 km/h, poput ovih, nastaju jednom u 100 godina ili rjeđe', pojašnjava. Naglasila je i trajanje opasnog vjetra.

'Glavna opasnost ovog događaja je što olujan vjetar traje dulje nego uobičajeno. Obično ovakvi udari traju između 15 minuta i 2 sata, dok je ovdje vjetar bio prisutan znatno dulje', naglasila je. DHMZ savjetuje oprez i praćenje daljnjih prognoza U usporedbi s nevremenom iz srpnja 2023. godine, trenutačni olujni vjetrovi u središnjoj Hrvatskoj nastali su po potpuno drugačijem mehanizmu, pojašnjava Mikuš Jurković. 'Nevrijeme 2023. bilo je posljedica grmljavinskog nevremena. Vjetar je bio olujan i brzine su bile usporedive s današnjim, no trajanje je bilo kratko - oko pola sata do 45 minuta, dok sada imamo dugotrajno razdoblje jakog i olujnog vjetra. Štete su veće i puno teže ih je sanirati', rekla je. Što se tiče predstojećih dana, savjetuje oprez.

Nevrijeme oštetilo Dom sportova







