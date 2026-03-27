akcija spašavanja

Vatrogasci iz šume spasili obitelj s bebom: Probijali se sat i pol vremena kroz snijeg

M.Da.

27.03.2026 u 19:34

Vatrogasci s Plitvica u akciji spašavanja
Vatrogasci s Plitvica u akciji spašavanja
Bionic
Reading

Vatrogasci s Plitvičkih jezera spasili su obitelj s bebom od godinu i pol dana koja je zapela kombijem u šumi

Hrvatska vatrogasna zajednica ovih dana zbog nevremena ima puno posla. Do petka u 13 sati odrađeno je više od 1300 intervencija. Neke od njih su doslovno značile život.

Tako su vatrogasci JVP-a i DVD-a Plitvička Jezera sudjelovali u akciji spašavanja obitelji s bebom starom godinu i pol dana.

"Nakon zaprimljene dojave u 13:08 da je u šumi na predjelu Krbavica zametena obitelj u kombi vozilu, na intervenciju je odmah upućena dežurna smjena od tri vatrogasca JVP Plitvička Jezera i jedan vatrogasac DVD-a Plitvička Jezera sa ukupno dva pickup vozila", opisuju tijek akcije.

No, na putu ih je dočekao snijeg koji je na pojedinim mjestima bio viši od 80 centimetara. Vatrogascima je trebalo gotovo sat i pol vremena da se šumskim putem probiju do zametenog kombija.

"U međuvremenu su podignuti strojevi Komunalca i traktor vlasnika Jovana Zaklana iz Krbavice koji su se uspjeli probiti do vozila i zajedno sa vatrogascima izvukli obitelj na sigurno. Obitelj je zbrinuta u Đačkom domu Korenica na toplo i sigurno u 15:30", izvijestili su vatrogasci.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UŽIVO: NEVRIJEME U ZAGREBU

UŽIVO: NEVRIJEME U ZAGREBU

Tomašević otkrio kad se sve vraća u normalu, javili se iz Holdinga: Korlaet poslao poruku građanima

  • 21:10

    Stanje u javnom prijevozu ZET je objavio stanje u javnom prijevozu u 20.45 sati: Zbog posljedica jakog nevremena, bilježe se povremeni poremećaji u javnom prijevozu. Na terenu su sve dežurne službe koje promptno reagiraju u koordinaciji sa ZET-om kako bi se osigurala prohodnost trasa.  Zbog pada stabala na prometnice, u prekidu su autobusne linije 103, 129 i 139. Autobusna linija 102 prometuje preko Pantovčaka u oba smjera. Linija 138 prometuje do Gornjeg Prekrižja umjesto kroz ulicu Zelengaj. Linije 216, 217, 237, 276 i 290 prometuju obilazno s terminala Kvaternikov trg i to Ul. grada Vukovara, Ul. grada Gospića, Slavonskom te nastavljaju na svoje uobičajene trase. Razlog je obustava prometa Heinzelovom od k.br. 74 do Radničke. Tramvajska linija 15 je u prekidu zbog pada stabla u Ulici Gračani Linije 1 i 13 ne prometuju. Zbog oštećenja naponske mreže na Maksimirskoj, linije 4, 5, 7 11 i 12 u smjeru istoka prometuju skraćeno do Parka Maksimir, a dio tramvaja prometuje na relaciji Dubec-Dubrava. Putnike na relaciji Svetice-Dubrava-Svetice prevoze autobusi. Žičara danas neće prometovati.

  • 20:24

    Korlaet poslao poruku građanima Iako je u Zagrebu vjetar slabiji nego što je bio proteklih sati, još uvijek ima stabala koja padaju, zbog čega je Luka Korlaet, zamjenik zagrebačkog gradonačelnika, govoreći u Dnevniku HRT-a o posljedicama nevremena koje je zahvatilo područje Zagreba pozvao stanovnike Zagreba da danas i sutra do podneva ostanu u domovima kako bi se izbjegle eventualne ozljede.

  • 19:59

    DHMZ: Vjetar dosegao 120 km/h Jutros su u Zagrebu zabilježeni iznimno jaki udari vjetra – prema preliminarnim podacima: Sokolovac: 120,6 km/h, Lisičine: 101,9 km/h i Maksimir: 96,1 km/h Podaci su preliminarni i podložni dodatnoj validaciji. Udari iznad 115 km/h spadaju u iznimno rijetke događaje za Zagreb (povratno razdoblje u zadnjih 100 godina), kažu iz DHMZ-a.
izbjegnuta tragedija

izbjegnuta tragedija

Drama u Lici: Obitelj s četvero djece ostala zametena u snijegu, spasili ih HGSS-ovci
pokrenuta istraga

pokrenuta istraga

Uskok objavio za što tereti Vedrana Pavleka. Evo kako se iz Skijaškog saveza izvuklo 30 milijuna eura

najpopularnije

Još vijesti