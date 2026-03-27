Vatrogasci iz šume spasili obitelj s bebom: Probijali se sat i pol vremena kroz snijeg

Vatrogasci s Plitvičkih jezera spasili su obitelj s bebom od godinu i pol dana koja je zapela kombijem u šumi
Hrvatska vatrogasna zajednica ovih dana zbog nevremena ima puno posla. Do petka u 13 sati odrađeno je više od 1300 intervencija. Neke od njih su doslovno značile život.
Tako su vatrogasci JVP-a i DVD-a Plitvička Jezera sudjelovali u akciji spašavanja obitelji s bebom starom godinu i pol dana.
"Nakon zaprimljene dojave u 13:08 da je u šumi na predjelu Krbavica zametena obitelj u kombi vozilu, na intervenciju je odmah upućena dežurna smjena od tri vatrogasca JVP Plitvička Jezera i jedan vatrogasac DVD-a Plitvička Jezera sa ukupno dva pickup vozila", opisuju tijek akcije.
No, na putu ih je dočekao snijeg koji je na pojedinim mjestima bio viši od 80 centimetara. Vatrogascima je trebalo gotovo sat i pol vremena da se šumskim putem probiju do zametenog kombija.
"U međuvremenu su podignuti strojevi Komunalca i traktor vlasnika Jovana Zaklana iz Krbavice koji su se uspjeli probiti do vozila i zajedno sa vatrogascima izvukli obitelj na sigurno. Obitelj je zbrinuta u Đačkom domu Korenica na toplo i sigurno u 15:30", izvijestili su vatrogasci.