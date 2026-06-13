Politički tajnik HDZ-a: 'Očekivali smo ispriku, ali je nismo dočekali'

'Očekivali smo da će na današnjem Glavnom odboru SDP-a biti izneseni kriteriji za izbor ustavnih sudaca, ali se to nije dogodilo i žalosni smo što što se blokiranjem ustavnih sudaca blokiraju mnoge stvari koje su u nadležnosti ustavnih sudaca. Neizborom ustavnih sudaca imamo blokadu rada Ustavnog suda ', rekao je Sanader u izjavi novinarima u Dugopolju.

Smatra i da će se blokada Ustavnog suda odraziti na demokraciju Hrvatskoj te je pozvao SDP 'da pristupi što je moguće prije izboru ustavnih sudaca'.

Sander: SDP nas je prije kritizirao da smo prespori, a sada smo napadnuti da smo prebrzi

Po Sanaderovom tumačenju, u prošlom HDZ-ovu pozivu za suce Ustavnog suda SDP je kritizirao da je to sporo urađeno i da se dugo čekalo, a sada kada je ubrzana procedura, rekao je, 'napadnuti smo zašto smo tako brzo reagirali.'

SDP, ocijenio je, ne želi izbor ustavnih sudaca odnosno slijedi stajalište Arsena Bauka koji je rekao da je 'važniji jedan ustavni sudac nego 100 sudaca odnosno predsjednik Vrhovnog suda.'

Sanader kaže da su koalicijski partneri SDP i Možemo glasovali protiv dvojice predloženih ustavnih sudaca iako su 'praktički već bila dogovoreni' i nije bilo primjedbi na njihovu stručnost niti su bile ikakve političke pozadine u njihovoj kandidaturi.

Očekivao je da će se SDP na današnjoj sjednici Glavnog odbora ispričati zbog izjave koalicijske partnerice iz Možemo Sandre Benčić koja je na Odboru za Ustav, poslovnik i politički sustav pozvala zastupnike HDZ-a "stokom."

Očekivali smo ispriku, ali je nismo dočekali

'To je primitivna Benčićeva izjava. Očekivali smo danas ispriku njenih koalicijskih partnera, ali je nismo dočekali', kazao je Sanader.

Izrazio je žaljenje što je SDP, kako kaže, 'napadao institucije' vezano uz slučaj gradonačelnika Oroslavja. Uskok je, dodao je, odbacio tvrdnje gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića da je pretraga njegova doma i ureda povezana s njegovom istraživačkom aktivnošću u poslovanju sportskih saveza. Prema medijskim navodima, izvidi protiv Šimunića vode se zbog prijave lokalnih vijećnika o navodno dogovorenim poslovima gradonačelnika Oroslavlja s poduzetnicima bez provedenog postupka javne nabave.