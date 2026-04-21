Plenković otkrio imena dvojice kandidata za mjesta na Ustavnom sudu

'Nastojali smo riješiti problem popunjavanja tri mjesta na Ustavnom sudu, kao i problem predsjednika Vrhovnog suda. Neka javnost zna, HDZ i parlamentarna većina podržavaju dva kandidata koji su cijenjeni u struci i iskusni. Riječ je o sucu Vrhovnog suda Željku Pajaliću i odvjetniku Mladenu Sučeviću . Kroz karijerni i životni put nemaju veze s politikom, a još manje s političkim strankama', kazao je pa nastavio: 'To je htjela i oporba, ljude koji su stručni i kompetentni. Realno gledajući, ni lijeva oporba nema što prigovoriti na ova dva kandidata. Treće mjesto na Ustavnom sudu, a četiri imena su bila u opticaju, odlučili smo da oporba predloži koga želi, ako prihvate ova dva koja smo mi. Na taj način ćemo postići ono što je nama važno.'

Još je jednom napomenuo da su oba kandidata iskusna i stručna. Također, otkrio je da oporba najviše 'navija' za Gorana Selanca, ustavnog suca kojem je istekao mandat. 'Ako oporba ne pristane na ovo, onda je sav teret na njoj. A i nije na oporbi da bi parlamentarnoj većini postavljala ultimatume. Tako nešto ne dopuštamo i to tako ne ide.'

Oporba tvrdi da vladajući ucjenjuju. 'Ne, mi nudimo rješenja. Ako ovo odbiju, ne znam što im može biti po volji.'

Premijer nije htio komentirati istragu u Šahovskom savezu, samo je rekao da ga ona ne iznenađuje.

'Niti me ne zabrinjava. Čvrsta politika Vlade je podržavati hrvatske sportaše i postavljati preduvjete za njihove uspjehe. Nitko nije dobio podršku za nezakonite postupke. Nadležna tijela će to istražiti, a ministar Tonči Glavina će postaviti nove okvire koji će djelovati preventivno.'