zanimljiva kombinacija

Možemo optužio Most i HDZ za dogovor u Saboru: 'Odigrali su dupli pas, a onda me i izvrijeđali!'

M. Šu.

20.05.2026 u 18:13

Nikola Grmoja i Nikola Mažar
Nikola Grmoja i Nikola Mažar Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Bionic
Reading

Možemo! je optužio Most i HDZ da su na sjednici saborskog Odbora za pravosuđe zajednički prekršili proceduru kako bi omogućili izbor HDZ-ova kandidata u Povjerenstvo za izbor sudaca i nezavisnog odvjetnika pri Sudu Europske unije

Spor je izbio tijekom rasprave o imenovanju predstavnika Odbora za pravosuđe u Povjerenstvo za izbor kandidata Hrvatske za suce i nezavisnog odvjetnika pri Sudu Europske unije.

Zastupnica Možemo! Urša Raukar-Gamulin tvrdi da je svim klubovima zastupnika ranije bio dostavljen zaključak prema kojem su prijedlozi morali biti predani do 15. svibnja.

Prema njezinim riječima, nakon isteka roka jedini prijedlog bio je onaj Kluba Možemo!. Tada je, tvrdi Raukar-Gamulin, HDZ-ov Nikola Mažar pitao predsjednika Odbora Nikolu Grmoju može li se naknadno predložiti kandidat.

'Grmoja je to odobrio. Očekivano, HDZ je potom izglasao svojeg Mažara', rekla je Marku Špoljaru iz Jutarnjeg lista.

vezane vijesti

‘Kao da se radi o privatnom društvu’

Možemo! tvrdi da su prekršeni zaključci samog Odbora.

'Predsjednik i potpredsjednik Odbora ponašali su se kao da se radi o privatnom društvu koje nije dužno držati se poslovnika ili propisa', rekla je Raukar-Gamulin.

Urša Raukar Gamulin
Urša Raukar Gamulin Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL

Dodala je da je tijekom sjednice upozorila na proceduru i tražila poštivanje zaključka Odbora.

'Bila sam izvrijeđana od strane članova HDZ-a i upućena da se obratim Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav', ustvrdila je. Najavila je da će sada čekati odluku saborskog Odbora za Ustav.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DRASTIČAN ZAOKRET

DRASTIČAN ZAOKRET

Pretrage, kazne i deportacije: EU je pred najkontroverznijom migracijskom reformom dosad
Marc Gjidara za tportal

Marc Gjidara za tportal

Korijeni su mu iz Drniša, tužio je Dylana zbog 'hrvatske krvi', pogurao Hrvatsku u EU
ZAOKRET U BUDIMPEŠTI

ZAOKRET U BUDIMPEŠTI

Europa sprema novi udar na Moskvu: Ni patrijarh Kiril više ne može mirno spavati

najpopularnije

Još vijesti