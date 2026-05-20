Možemo optužio Most i HDZ za dogovor u Saboru: 'Odigrali su dupli pas, a onda me i izvrijeđali!'

Spor je izbio tijekom rasprave o imenovanju predstavnika Odbora za pravosuđe u Povjerenstvo za izbor kandidata Hrvatske za suce i nezavisnog odvjetnika pri Sudu Europske unije.

Zastupnica Možemo! Urša Raukar-Gamulin tvrdi da je svim klubovima zastupnika ranije bio dostavljen zaključak prema kojem su prijedlozi morali biti predani do 15. svibnja.

Prema njezinim riječima, nakon isteka roka jedini prijedlog bio je onaj Kluba Možemo!. Tada je, tvrdi Raukar-Gamulin, HDZ-ov Nikola Mažar pitao predsjednika Odbora Nikolu Grmoju može li se naknadno predložiti kandidat.

'Grmoja je to odobrio. Očekivano, HDZ je potom izglasao svojeg Mažara', rekla je Marku Špoljaru iz Jutarnjeg lista.