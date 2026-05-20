Možemo optužio Most i HDZ za dogovor u Saboru: 'Odigrali su dupli pas, a onda me i izvrijeđali!'

Možemo! je optužio Most i HDZ da su na sjednici saborskog Odbora za pravosuđe zajednički prekršili proceduru kako bi omogućili izbor HDZ-ova kandidata u Povjerenstvo za izbor sudaca i nezavisnog odvjetnika pri Sudu Europske unije
Spor je izbio tijekom rasprave o imenovanju predstavnika Odbora za pravosuđe u Povjerenstvo za izbor kandidata Hrvatske za suce i nezavisnog odvjetnika pri Sudu Europske unije.
Zastupnica Možemo! Urša Raukar-Gamulin tvrdi da je svim klubovima zastupnika ranije bio dostavljen zaključak prema kojem su prijedlozi morali biti predani do 15. svibnja.
Prema njezinim riječima, nakon isteka roka jedini prijedlog bio je onaj Kluba Možemo!. Tada je, tvrdi Raukar-Gamulin, HDZ-ov Nikola Mažar pitao predsjednika Odbora Nikolu Grmoju može li se naknadno predložiti kandidat.
'Grmoja je to odobrio. Očekivano, HDZ je potom izglasao svojeg Mažara', rekla je Marku Špoljaru iz Jutarnjeg lista.
‘Kao da se radi o privatnom društvu’
Možemo! tvrdi da su prekršeni zaključci samog Odbora.
'Predsjednik i potpredsjednik Odbora ponašali su se kao da se radi o privatnom društvu koje nije dužno držati se poslovnika ili propisa', rekla je Raukar-Gamulin.
Dodala je da je tijekom sjednice upozorila na proceduru i tražila poštivanje zaključka Odbora.
'Bila sam izvrijeđana od strane članova HDZ-a i upućena da se obratim Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav', ustvrdila je. Najavila je da će sada čekati odluku saborskog Odbora za Ustav.