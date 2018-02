Policija u osiguranju granice provodi hrvatski Ustav i zakone te europsku politiku

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je vezano uz istup pučke pravobraniteljice Lore Vidović, koja je u pismu Državnom odvjetništvu prozvala MUP da više radi na osiguranju granice nego na zaštiti života ljudi koji ju pokušavaju prijeći, da hrvatska policija provodi Ustav i zakone RH kao i europsku politiku u području granica

Europska je politika da kretanja migranata budu kontrolirana i da nema nelegalnih migracija i da migracije budu održive, rekao je Božinović novinarima u petak nakon skupa o razminiranja u RH uz potporu fondova Europske unije. Naveo je da je u Hrvatsku sukladno europskoj politici preseljenja iz Grčke i Italije došla 81 osoba (premještaj) , a što se tiče preseljenja iz Turske, dakle sirijskih izbjeglica , 76 osoba i to je, kako je rekao, posao koji se radi sukladno zakonima i europskim preporukama na održiv način.

'To znači da se za te ljude treba naći zaposlenje, stan, da djecu treba smjestiti u škole i vrtiće i to je jedan puno ozbiljniji posao nego što se nekome možda može činiti na prvu ruku', rekao je Božinović. Podsjetio je da Hrvatska nije na svojim granicama podizala žicu ni zidove i vodi proeuropsku politiku kontroliranog nošenja s tim globalnim fenomenom. U ovom trenutku 258 milijuna ljudi je u pokretu, naveo je Božinović. Sve demokratske zemlje koje su krajnji cilj migranata traže način kako u tom sklopu održati migrantsku politiku da bude zakonita i održiva. Hrvatska je upravo na tom tragu, mi vodimo politiku solidarnosti i s onim članicama EU koje su najviše pogođene, to su prije svega Grčka i Italija. Prema tome, da nije tako Hrvatska ne bi ni dobila pozitivne evaluacije na tom pitanju, ustvrdio je Božinović.