Frano Talaja slavodobitnik je 310. Sinjske alke. Bulj razočaran državnim vrhom: 'Zvao sam i Sanadera'

Sinjska alka u nedjelju se vratila u punom sjaju u svom 310. izdanju, a grad Sinj ponovno postao središte pozornosti i okupljanja posjetitelja iz svih krajeva Hrvatske. Alka se održala nakon odgode zbog kiše i nevremena tjedan dana ranije - uz skraćeni protokol i bez dijela svečanosti. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i gradonačelnik Sinja Miro Bulj istaknuli su da je Sinjska alka simbol identiteta i snage naroda. Na trkalištu ispunjenom s 5.000 gledatelja, alkari su u 16:30 čuli zapovijed za početak prve trke

Frano Talaja slavodobitnik je 310. Sinjske alke s tri pogotka u sridu. 'Veliku sam želju imao jednog dana bit slavodobnik. I evo, uspio sam. Pobjedu posvećujem svojoj obitelji i kćerki Niki, vrhuncu moga postojanja', rekao je Frano Talaja.

Na natjecanju je nastupilo 17 alkara kopljanika. Svečanost je započela tradicionalnim dolaskom alkarske povorke na stazu, nakon čega je vojvoda Mario Šušnjara službeno otvorio 310. Alku. 'Neka Sinjska alka bude poruka nepokolebljive vjere u narod, državu i pravdu', istaknuo je vojvoda Šušnjar u svojem govoru. Naglasio je da je Sinjska alka molitva, ali i poruka predaka. 'Sinjska alka je i poruka našim potomcima da ćemo na pravi način znati odgovoriti na sve izazove u sadašnjosti i budućnosti', poručio je vojvoda Šušnjar otvarajući ovogodišnju Sinjsku alku. Podsjetio je da se ovogodišnja Sinjska alka održava u godini kada slavimo 30. obljetnicu VRO Oluja i 1100 godina hrvatskog kraljevstva. Među uzvanicima na Alki bili su predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, izaslanik predsjednika Vlade ministra hrvatskih branitelja Tomo Medved i izaslanik predsjednik Republike načelnik Glavnog stožera OS RH general Tihomir Kundid. Oni tijekom boravka u Sinju, prije početka Alke, nisu željeli davati izjave novinarima.

310. Sinjska alka Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL







+65 310. Sinjska alka Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Župan Blaženko Boban podsjetio je da nije prvi put da se Alka, zbog izvanrednih okolnosti, održava u drugom terminu. 'To mi je, vjerovali ili ne, već treći put da dva puta dolazim na istu Alku. Bilo je tako 1995. za vrijeme 'Oluje', zatim 1988., kad su konji bili bolesni, i sada ponovno zbog vremenskih neprilika. Ako se dobro sjećam, slično se dogodilo i 1976., kad je Alka također bila odgođena zbog nevremena', dodao je. No, rekao je Boban, sve su to sastavni dijelovi tradicije duge 310 godina. 'To govori koliko je Sinjska alka snažan i živ simbol, ne samo za našu županiju, već i za cijeli hrvatski narod, pa čak i šire, za europsku kulturnu baštinu.' Važno je, kaže, da su danas i alkari i konji spremni, da je staza sigurna. 'Vjerujem da ćemo svi zajedno uživati u ovoj svečanosti. Prošle nedjelje svjedočili smo jednoj krajnosti, danas smo u drugoj, i to je upravo čar Alke i herojstva', istaknuo je.

Poznati na 310. Sinjskoj Alki Izvor: Cropix / Autor: Nikola Vilic







+5 Poznati na 310. Sinjskoj Alki Izvor: Cropix / Autor: Nikola Vilic

Bulj o državnom vrhu Za razliku od prošle, ove se nedjelje u Sinju nisu došli predsjednik države i Vlade. Pokrovitelj Alke, predsjednik Republike Zoran Milanović, neće nazočiti svečanosti, već ga predstavlja njegov izaslanik Tihomir Kundid. On će slavodobitniku i njegovu momku uručiti darove, ali neće držati govor. Gradonačelnik Sinja Miro Bulj naglasio je važnost Alke kao simbola identiteta te se osvrnuo na odnos državnih dužnosnika prema lokalnoj vlasti. 'Iz alkarske sam obitelji, Sinjska alka je naš identitet, naša kulturna baština. To smo mi', rekao je, ali se i požalio da 'ove godine, nažalost, neki državni dužnosnici nisu poštovali volju naroda i instituciju gradonačelnika, legalno izabranog predstavnika građana Sinja'. 'Trudio sam se napraviti maksimum, čak sam pozvao i (bivšeg premijera) Ivu Sanadera da, simbolično, svi budu zajedno unutar svečane lože', kaže Bulj. 'Meni je vrlo bitno poslati poruku da legalno izabrani ministri ne trebaju bježati od legalno izabranog gradonačelnika ni premijera. Očekujem da se konačno počne graditi ono što je obećano, od brze ceste Kukuzovac–Križice, preko novog doma za starije, do opće bolnice i glazbene škole. Da su to ispunili, ne bi bilo prometnog kaosa na koncertu Thompsona', smatra Bulj. Kaže i da se Sinj razvija. 'Već dvije godine zaredom imamo više rođenih nego umrlih. Unatoč svemu, Sinj ide naprijed i ostaje snažno uporište i tradicije i budućnosti', ustvrdio je sinjski gradonačelnik.

310. Sinjska alka Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL







+23 310. Sinjska alka Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Skraćeni protokol Odgoda natjecanja donesena je prošle nedjelje zbog izrazito oštećene i natopljene staze, koja je predstavljala sigurnosni rizik za konje, alkare i publiku. Budući da je većina protokola obavljena 3. kolovoza, uključujući svečani prijem u Alkarskim dvorima, mimohod gradom, prijavu alaj-čauša i harambaše te pozdrav Čudotvornoj Gospi Sinjskoj, ove su se nedjelje alkari i alkarski momci okupili izravno u Alkarskim dvorima te potom krenuli prema trkalištu. Vojvoda je ponovio vojnu smotru i zapovijedio početak povorke, koja će se, u skladu s tradicijom, zaustaviti pred Gospinom bazilikom. Prvu trku otvorio je prošlogodišnji slavodobitnik Jure Domazet Lošo. Završna svečanost 310. Sinjske alke održava se u duhu višestoljetne viteške tradicije, koja seže u 1715. godinu. Zbog vremenskih neprilika, 2025. ostat će upamćena kao jedna od rijetkih godina u kojima je natjecanje bilo odgođeno neposredno uoči početka.

Sinj: Zbog jakog pljuska odgođena 310. Sinjska alka Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL







+72 Sinj: Zbog jakog pljuska odgođena 310. Sinjska alka Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL