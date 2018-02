Strenja Linić: Djecu izbjeglice bez pratnje smještamo u popravne domove

Saborska zastupnica Ines Strenja Linić (Most) upozorila je u četvrtak da se djecu izbjeglice, odnosno djecu bez pratnje, u Hrvatskoj smješta u “popravne domove” te poručila kako se taj problem mora riješiti.

Zastupnica je nakon zatražene stranke izjavila kako se djecu bez roditeljske pratnje ne smješta u posebne centre s prevoditeljima, s psihološkom pomoći, obrazovanjem, ne u dječje domove s hrvatskom djecom bez roditeljske skrbi, nego u “dječje domove za djecu s poremećajima u ponašanju, u popravne domove”.

Tamo smještamo tu ranjivu djecu, to se događa u Ivancu, Karlovcu, Dugavama, rekla je Strenja Linić te poručila da se to mora riješiti. “Krajnje je vrijeme da postupimo humano prema ovoj djeci, to je naša dužnost”, naglasila je.