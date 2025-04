Policija se oglasila o uhićenju aktivistica u centru Zagreba

'S obzirom na to da su onemogućavali ulaz u objekt Ministarstva, oko 10.10 sati policija je okupljene osobe upozorila da se udalje od ulaza, a potom izdala naredbu da prestanu s blokiranjem ulaza u objekt, uz istovremeno izdavanje upozorenja da će policija poduzeti svoje zakonom propisane ovlasti ako ne postupe po naredbi', kažu iz policije.

'Zbog nepostupanja po upozorenjima i naredbama policijskih službenika, srazmjerno su primijenjena sredstava prisile prema 16 osoba, i to najblažeg oblika tjelesne snage te njihovo privođenje, dok prema jednoj osobi nisu bila primijenjena sredstva prisile jer je uoči privođenja prestala s pružanjem otpora. Privedenim osobama omogućen je liječnički pregled, odnosno 15 osoba je pregledano i nije utvrđeno da su prilikom primjene sredstava prisile zadobile ozljede, dok su dvije osobe odbile liječnički pregled', poručuju iz policije.

Prema optužnim prijedlozima policije, propalestinski prosvjednici terete se da su počinili prekršaje iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira koji se odnose na galamu na javnom mjestu te oglušivanje na poziv policije da se raziđu. Za oba prekršaja predviđena je novčana kazna u iznosu od 300 do 2000 eura ili kazna zatvora u trajanju od 30 dana.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz članaka 13. i 23. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, te okolnosti koje opravdavaju bojazan od ponavljanja istovrsnog prekršaja, osam okrivljenika, među kojima i dvoje stranih državljana, uz optužne je prijedloge isti dan dovedeno na Općinski prekršajni sud u Zagrebu koji ih je potom pustio na slobodu uz zakazivanje daljnjih radnji u prekršajnom postupku, dok je preostalih devet okrivljenika zadržano u prostorijama policije do početka uredovnog radnog vremena suda te su jutros dovedeni na sud.

Kuća ljudskih prava: Ponašanje policije neprihvatljivo

Kuća ljudskih prava Zagreb upozorila je u utorak na kršenje prava na prosvjed i slobodu izražavanja te, kako ističu, neprihvatljivo postupanje policije vezano uz uhićenje aktivista ispred MVEP-a.

''Aktivisti imaju pravo na iznošenje svog političkog stava i neslaganja s vanjskom politikom Vlade na to za to relevantnom mjestu, a to svakako je prostor ispred zgrade MVEP-a. Privođenjem aktivista s mjesta mirnog prosvjeda, policija je onemogućila ostvarivanje njihovog ljudskog prava na javno okupljanje i na slobodu izražavanja'', navodi se u priopćenju.

Kuća ljudskih prava ističe da su uhićenja, izricanje prekršajnih kazni i zadržavanje u pritvoru samo zbog sudjelovanja na mirnom prosvjedu restriktivne mjere koje su u suprotnosti s praksom Europskog suda za ljudska prava, koji je u nizu presuda opetovano utvrdio da pravo na slobodu mirnog okupljanja predstavlja osnovno pravo u demokratskom društvu i, poput prava na slobodu izražavanja, jedno je od temelja takvog društva.

Nadodaje i da je dosadašnja policijska praksa, usprkos nedorečenosti Zakona o javnom okupljanju u pogledu regulacije spontanih okupljanja, pretežito bila nerestriktivna prema neprijavljenim prosvjedima do 20 građana.

''Jučerašnje policijsko postupanje suprotno je takvoj pozitivnoj praksi koja je olakšavala izražavanje legitimnih političkih i društvenih stavova koji su temelj svakog pluralističkog i demokratskog društva'', ocjenjuju u Kući ljudskih prava.