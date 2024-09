Milanović udario po Primorcu i ministrima pa ispalio: 'Treba priznati Palestinu!'

Nakon ljetnog zatišja tijekom kojeg nije davao intervjue, predsjednik Zoran Milanović gostovao je u Dnevniku Nove TV te razgovarao s novinarom Hrvojem Krešićem o širokom rasponu tema, od HDZ-ovog protukandidata Dragana Primorca preko odnosa s Andrejem Plenkovićem i njegovim ministrima do vanjskopokotičkih pitanja

'Danas je 25. rujna. Skoro da je nemoguće da za tri mjeseca neću biti predsjednik, ali on sigurno neće biti. Probao je postati predsjednik preko stranke koja mu se sad gadi, ali sad sigurno neće. Nije ni prije', rekao je Milanović komentirajući izjavu HDZ-ovog kandidata Dragana Primorca da Zoran Milanović za tri mjeseca više neće biti predsjednik.

Premijera Andreja Plenkovića je ovoga puta nazvao 'ustavnim obijačem, provalnikom'. 'Ovo s imenovanjem veleposlanika kojima je istekao mandat, postoji samo jedna osoba kojoj to odgovara, a to je Plenković. Bilo je jasno da bi na neka mjesta došli ljudi po mom izboru, vjerojatno većina po njegovom, ali on to i dalje krši', inzistira Milanović. Osvrćući se na svoje neuspješno uključivanje u parlamentarne izbore, Milanović kaže. 'Ja nemam instrumente vlasti, nemam pečat, nemam novac. Osujetio sam Ustavni sud, i to je bila izvanredna situacija u kojoj sam se ponio na takav način'. Nazvao je Ivana Turudića 'mračnim karakterom', kojega je on 'osvijetlio'. 'Plenković je unatoč tome progurao njegovo imenovanje i ta priča za mene nije završena. Kao što je Sanader rekao - naš dečko'.

Na opasku voditelja da je Turudić sada počeo progoniti HDZ-ovce, Milanović se zapitao: 'Ima li ijedan HDZ-ovac koji nije krao?'. Ponovio je da je Turudić 'opskuran i mutan tip' za kojeg je, kako je precizirao, Zdravko Mamić Nikola Tesla. 'Habijan mimo Instagrama i Plenkovića ne postoji' Upitan za komentar situacije u kojoj mu ministar pravosuđa Damir Habijan nije htio pružiti ruku, rekao je 'Pa to je bila zafrkancija. Ja sam mu pružio ruku i rekao 'hej ministre', on je pružio ruku. Dodao sam - nije išlo iz prve, ide iz druge. A to što kaže da ja nisam njegov predsjednik - mene su izabrali građani, njega Plenković. On mimo Instagrama i Plenkovića ne postoji. Osim u istragama'. Dodao je da mu je ipak žao što je Habijana prokazao kao pripadnika istospolne zajednice, no rekao je kako je bio isprovociran time što ga je prozvao da ima bipolarni poremećaj. 'Anušić nije vidio svijeta, nema škole, a htio bi doći na mjesto Plenkovića' Lijepe riječi nema ni za ministra obrane Ivana Anušića, iako je rekao da s njim ranije nije imao nikakvih problema. 'On je čovjek kojeg Plenković tjera da rovari. Nije vidio svijeta, nema škole, vidi se na mjestu Plenkovića, i iz čista mira, dva dana prije nego što se Primorac obogotvorio, rekao je da će biti vojna vježba u Kuparima. Što sam ja trebao učiniti? Naš odnos je bio OK dok se nije morao vratiti na tvorničke postavke prljavog HDZ-ovca koji se igra s vojskom', kaže Milanović. Na pitanje o tome zašto toliko često leti helikopterima, opisao je situaciju u kojoj se vraćao s nedavnog putovanja u Kamanje, kad je njegova štićena kolona morala razmicati druge automobile na autocesti. 'I Kukavni Plenković bi trebao sjedati u helikopter. Nije li neobično da se leti samo ljeti? To je razdoblje gužvi i lijepog vremena', rekao je Milanović te precizirao da informacije o tome u medije cure iz krugova najbližih ministru Anušiću.

'Treba priznati Palestinu! Imamo li mi dugove prema Izraelu?' Što se tiče vanjskopolitičkih odnosa, upitan na to je li uključen u organizaciju konferencije za pomoć Ukrajini u Dubrovniku, rekao je - ne. 'Primjerice, Sanader je odlučio da Hrvatska prizna Kosovo. Mesić je predsjednik. Sanader ni u ludilu ne bi odlučio da je to jednostrani akt vlade. On piše Mesiću i traži suglasnost za priznanje Kosova. Prije toga ga je nazvao i pitao što misli o tome. Mesić je rekao - OK. Da je Mesić bio protiv toga, da sam ja bio protivan glasanju o prekidu vatre u Gazi, što je naša vlada odbila, onda bi naš predstavnik bio suzdržan. Milanović je rekao da Hrvatska treba priznati Palestinu. Na pitanje zašto odgovara protupitanjem: 'Zašto ne! 150 država je priznalo Palestinu. Što taj narod nije vrijedan države? Imamo li mi dugove prema današnjem Izraelu?'. Dodao je i da EU nema nikakvu politiku o Palestini, jer su tri države nedavno priznale Palestinu bez konzultacija s EU. Preskočio je pitanje o svojem odnosu s Primorcem, a o odnosu s Ivanom Penavom rekao je da je Domovinski pokret 'u malo kompliciranoj situaciji' pa se nada da će i dalje ostati u korektnim odnosima.

