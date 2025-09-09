Policija objavila fotografije mjesta na kojem je otac godinama skrivao svoju djecu

Policija Novog Zelanda objavila je fotografije mjesta na kojemu je otac godinama skrivao svojih troje djece, za koju, kako se navodi, nije imao skrbništvo. Skrivao ih je u kampu okruženom šumom, a u njemu je nađeno i oružje

Novozelandska policija objavila je fotografije jednog od kampova za koji smatraju da je godinama bilo utočište Toma Phillipsa i njegovo troje djece. Dvoje djece pronađeno je u ponedjeljak na mjestu s fotografija u regiji Waikato, nekoliko sati nakon što je Phillips ubijen. Treće dijete usmjerilo je policiju do mjesta na kojem su se njih četvero dugo skrivali.

Policija Novog Zelanda obznanila je da će kasnije biti poznati rezultati obdukcije njegova tijela, a nastoje otkriti rutu kojom su se kretali.

Priopćili su da su djeca dobro i da su im na raspolaganju, no da će im trebati vremena da se oporave od svega što su proživjela. Podsjetimo, prije gotovo četiri godine Phillips je pobjegao s troje djece - Jaydom, Maverickom i Ember, a oni su tada imali osam, sedam i pet godina. Policija vjeruje da je to učinio nakon što je izgubio zakonsko skrbništvo nad njima, piše BBC. Dvoje djece pronađeno je u kampu okruženom gustom šumom, a policijski službenik Richard Chambers kazao je da otac nije 'pokazao nikakvu brigu' za njihovu sigurnost i 'doslovno ih je doveo u opasnost'.