Policija upala na 'car meet' u Zagrebu, evo što su tamo zatekli

Zagrebačka policija u noći s petka na subotu upala je na 'car meet' koji se održavao na parkiralištu u zoni tržnice na području Dubrave te su proveli nadzor vozila i vozača koji su se tamo okupili. Provedenim nadzorom utvrđeno je gotovo sto prekršaja
Ukupno su proveli nadzor nad 114 osobnih automobila te je utvrđeno ukupno 99 prekršaja, dok su njih 20 uputili na izvanredni tehnički pregled.
Među utvrđenim prekršajima dominira prebrza vožnja s 38 zabilježenih slučajeva. Slijedi 21 prekršaj zbog tehničke neispravnosti vozila te 16 vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola. Policija je također kaznila 14 vozača zbog korištenja mobitela tijekom vožnje i osam zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa.
Iz Policijske uprave zagrebačke poručili su kako je ovom akcijom bio nadziran istočni dio grada, no slične će se aktivnosti nastaviti provoditi na području cijelog Zagreba.
Cilj je preventivno i represivno djelovati na poštivanje prometnih propisa, podizati prometnu kulturu te osigurati javni red i mir, s obzirom na to da buka s ovakvih okupljanja često remeti kvalitetu života građana.