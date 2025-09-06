Policija upala na 'car meet' u Zagrebu, evo što su tamo zatekli

Ukupno su proveli nadzor nad 114 osobnih automobila te je utvrđeno ukupno 99 prekršaja, dok su njih 20 uputili na izvanredni tehnički pregled.

Među utvrđenim prekršajima dominira prebrza vožnja s 38 zabilježenih slučajeva. Slijedi 21 prekršaj zbog tehničke neispravnosti vozila te 16 vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola. Policija je također kaznila 14 vozača zbog korištenja mobitela tijekom vožnje i osam zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa.