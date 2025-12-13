U ponedjeljak se odlučuje o Paraginu zahtjevu da skine imunitet Daliji Orešković

Saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP) u ponedjeljak će odlučivati o zahtjevu Dobroslava Parage da skine imunitet, odnosno dade odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnice Dalije Orešković (DOSIP)
Prema dostupnim informacijama, Paraga, nekad i sam zastupnik i predsjednik stranke HSP 1861., Orešković tuži privatno zbog klevete. Navodno, sporne su mu riječi koje je izgovorila za saborskom govornicom, a koje točno, vidjet će se u ponedjeljak.
S obzirom da se radi o privatnoj tužbi, za očekivati je da će MIP postupiti kao i u svim dosadašnjim prilikama, naime, praksa mu je da u slučajevima privatnih tužbi zastupnicima imunitet 'ostaje'. Ne želeći prejudicirati odluku MIP-a, njegov predsjednik Robert Jankovics Hini je rekao da će njegov prijedlog MIP-u biti da se Paraga i Orešković tuže kad joj mandat prođe, dakle da odbije zahtjev.
Podsjetio je na još jedan detalj.
„A za to što je (Paraga) oklevetan ili nije, izgovoreno je za saborskom govornicom, a Ustav brani zastupnike kada govore za govornicom“, kazao je.