Policija najavila pojačanu akciju koja će trajati do kraja godine

U cilju povećanja ukupne razine sigurnosti prometa na cestama, policija će do kraja 2018. godine kontinuirano, a posebice u dane vikenda, poduzimati pojačane aktivnosti, usmjerene prioritetno na sprečavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice tzv. 'četiri glavne ubojice u prometu', kao i prekršaje vozača mopeda i motocikala

U prvih osam mjeseci 2018. godine, u prometnim nesrećama smrtno je stradalo 217 osoba, odnosno isti broj kao i 2017. godine, a tijekom mjeseca rujna nastavljen je nezadovoljavajući trend smrtnog stradavanja, odnosno do 20. rujna 2018. godine, poginule su 234 osobe, odnosno 3 osobe ili 1,3% više nego do 20. rujna 2017. godine u kojem razdoblju je poginula 231osoba.

Među 557 vozača kod kojih je utvrđena prisutnost alkohola, najviše ih je u dobnoj skupini od 31 do 40 godine odnosno njih 136 dok u dobnoj skupini od 18 do 24 godina evidentirana su 134 vozača a u skupini od 25 do 30 godina 119 vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola. Najveća očitana koncentracija alkohola u rasponu od 0,51 do 1,00 g/kg izmjerena je kod 274 vozača. Ono što posebno zabrinjava je veliki broj vozača kod kojih je izmjerena prisutnost koncentracije alkohola veća od 1,51 g/kg – 77 vozača a najveća koncentracija alkohola od 2,77 g/kg evidentirana je na području PU Dubrovačko – neretvanske.

Ukupno je utvrđeno 4.856 prometnih prekršaja uključujući i prekršaje vožnje pod utjecajem alkohola i droga, među kojima je najveći broj prekršaja prekoračenja brzine i to 1.887 prekršaja brzine, slijede 710 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 304 prekršaja nepropisne upotrebe mobitela, 93 isteka važenja prometne dozvole i tehnički neispravnih vozila, 48 prekršaja upravljanja prije stjecanja prava i 23 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme dok je vozaču izrečena mjera zabrane upravljanja vozilom.

Poduzimanje mjera usmjerenih na povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu prometna policija nastavlja do kraja godine.