Policija istražuje anonimnu prijetnju obitelji ogulinskog gradonačelnika

Gradonačelnik Ogulina Dalibor Domitrović (SDP) u ponedjeljak je poštom u gradskoj upravi dobio prijeteće anonimno pismo, a karlovačka policija u utorak je potvrdila da provodi kriminalističko istraživanje, ističući da su prijetnje kaznena djela koja se gone po službenoj dužnosti

'Iz policije su mi rekli da zbog otisaka dalje nitko ne dira to pismo, došli su, uzeli pismo, ispitali me, sastavili zapisnik i uputili da dalje ništa ne smijem pričati, radi istrage', rekao je Domitrović Hini. Dodao je da je u javnost odlučio izaći sa sadržajem pisma jer u njemu piše 'Mirno li spavaš gradonačelniče? Imaš dva prekrasna sina, mogao bi ostati bez njih...'.

Naglašava da do sada nije imao ni usmene ni pisane prijetnje te osim uobičajenih političkih podmetanja nije osjetio nikakvu nesigurnost, a pogotovo ne na osobnoj razini, s prijetnjama prema obitelji.

Upitan sumnja li ipak na neku konkretnu osobu odgovara da je počeo u gradu uvoditi red te da su 'iz ormara počeli ispadati neki kosturi'. Smatra očitim da nekome ne odgovara stanje 'rada, reda i discipline', ali da ne može prejudicirati kome i zašto.

Na pitanje znači li to da u gradskoj upravi ima i otpuštanja odgovara da se ukida poduzeće 'Poduzetnička zona' u vlasništvu grada s troje zaposlenih koji ne mogu preuzeti u gradsku upravu, jer je riječ o trgovačkom društvu te će ostati bez posla.

'To je likvidacija poduzeća koje stvara ogromne troškove, 1,1 milijun kuna godišnje, a nema potrebe za njim jer se svi poslovi obavljaju u gradskoj upravi', rekao je i naglasio da 'apsolutno nije postojala potreba za tom tvrtkom sve vrijeme njegova mandata, a vjerojatno ni ranije'. No, ponovio je da ne može i ne želi prejudicirati tko je osoba koja mu prijeti.

Što se sinova tiče jedan je na fakultetu i nije u Ogulinu, a drugi je kod kuće, no sada ne ide u školu zbog štrajka, a gradonačelnik kaže da mu je policija 'ponudila zaštitu' koju je on prihvatio, no da ni o tome ne smije puno govoriti.

Na upit je li gradonačelnik Domitrović pod policijskom zaštitom glasnogovornica karlovačke Policijske uprave Senka Staroveški odgovorila je: 'Ne mogu ništa na tu temu reći, sve dok traje kriminalističko istraživanje. Ne možemo iznositi tko je i pod kakvom zaštitom. To se ne može ni opovrgavati ni potvrđivati'.