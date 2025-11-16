Policajci najavili prosvjed u znak podrške pritvorenom kolegi

Članovi sindikata iz koprivničko-križevačke podružnice, kako je potvrđeno Hini, prosvjedu će prisustvovati u znak podrške svome članu koji se nalazi u istražnom zatvoru. Naglašavaju da nisu organizatori okupljanja nego je tu ulogu preuzela obitelj osumnjičenog policijskog službenika.

„Podržavamo kolegu i očekujemo da se prema svima primjenjuju isti kriteriji“, poručio je Tomica Glavina, sindikalni povjerenik za Koprivničko-križevačku županiju.