u centru koprivnice

Policajci najavili prosvjed u znak podrške pritvorenom kolegi

I.V./Hina

16.11.2025 u 17:23

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Bionic
Reading

Ogranak Sindikata policije Hrvatske najavljuje da će u ponedjeljak na prosvjedu u središtu Koprivnice podržati kolegu koji se nalazi u istražnom zatvoru zbog sumnje da je prijetio i zastrašivao 19-godišnjaka i 22-godišnjaka tijekom ispitivanja zbog jednog prekršaja

Članovi sindikata iz koprivničko-križevačke podružnice, kako je potvrđeno Hini, prosvjedu će prisustvovati u znak podrške svome članu koji se nalazi u istražnom zatvoru. Naglašavaju da nisu organizatori okupljanja nego je tu ulogu preuzela obitelj osumnjičenog policijskog službenika.

„Podržavamo kolegu i očekujemo da se prema svima primjenjuju isti kriteriji“, poručio je Tomica Glavina, sindikalni povjerenik za Koprivničko-križevačku županiju.

Prema priopćenju Općinskog državnog odvjetništva, provodi se istraga protiv 52-godišnjeg policijskog službenika zbog sumnje da je ispitivao dvojicu mladića (19 i 22 godine) na ponižavajući način, koji je uključivao prijetnje i zastrašivanje, kako bi od njih dobio obavijesti ili priznanje u vezi jednog prekršaja.

Navodno prekoračenje ovlasti dogodilo se 7. listopada u prostorijama policijske postaje u Koprivnici.

Nakon ispitivanja okrivljenika, Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Varaždinu određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke.

tportal
