pred očima svih

Pokušaj otmice pored Arena Centra: 'Tukli su ga, pa ugurali u gepek'

M.Da.

04.06.2026 u 21:52

Arena Centar u Zagrebu
Arena Centar u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
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Četvorica muškaraca su uhićena i privedena nakon što su usred bijela dana pored Arena Centra istukla, a zatim u prtljažnik automobila ugurala žrtvu

Nakon dojave o bombi koja se, srećom, pokazala lažnom, novi se incident dogodio ispred zagrebačkog Arena Centra. Naime, četvorica su muškaraca napala jednoga i nasilno ga ugurala u prtljažnik automobila.

"Tukli su ga pa ugurali u gepek, a onda su se odvezli u smjeru Lidla. Policija je odmah izašla na teren. Mislim da je prolaznik koji je sve vidio zapisao tablice auta u kojem su odjurili", govori svjedokinja za 24sata, koji je i u posjedu šokantne snimke.

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Pokušaj otmice se odvijao pred očima zaprepaštenih prolaznika koji se nisu usudili reagirati.

Iz PU zagrebačke potvrdili su incident te dodali da su sva četvorica sumnjivaca uhićena i privedena u policijsku postaju. Žrtva je, pak, prevezena u KBC Rebro. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

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