Pokušaj otmice pored Arena Centra: 'Tukli su ga, pa ugurali u gepek'

Nakon dojave o bombi koja se, srećom, pokazala lažnom, novi se incident dogodio ispred zagrebačkog Arena Centra. Naime, četvorica su muškaraca napala jednoga i nasilno ga ugurala u prtljažnik automobila.

"Tukli su ga pa ugurali u gepek, a onda su se odvezli u smjeru Lidla. Policija je odmah izašla na teren. Mislim da je prolaznik koji je sve vidio zapisao tablice auta u kojem su odjurili", govori svjedokinja za 24sata, koji je i u posjedu šokantne snimke.