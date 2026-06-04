Pokušaj otmice pored Arena Centra: 'Tukli su ga, pa ugurali u gepek'

Četvorica muškaraca su uhićena i privedena nakon što su usred bijela dana pored Arena Centra istukla, a zatim u prtljažnik automobila ugurala žrtvu
Nakon dojave o bombi koja se, srećom, pokazala lažnom, novi se incident dogodio ispred zagrebačkog Arena Centra. Naime, četvorica su muškaraca napala jednoga i nasilno ga ugurala u prtljažnik automobila.
"Tukli su ga pa ugurali u gepek, a onda su se odvezli u smjeru Lidla. Policija je odmah izašla na teren. Mislim da je prolaznik koji je sve vidio zapisao tablice auta u kojem su odjurili", govori svjedokinja za 24sata, koji je i u posjedu šokantne snimke.
Pokušaj otmice se odvijao pred očima zaprepaštenih prolaznika koji se nisu usudili reagirati.
Iz PU zagrebačke potvrdili su incident te dodali da su sva četvorica sumnjivaca uhićena i privedena u policijsku postaju. Žrtva je, pak, prevezena u KBC Rebro. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.