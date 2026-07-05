Bježali od policije pa se zabili u skladište: Auto izgorio, nekoliko je ozlijeđenih

U neobičnoj prometnoj nesreći koja se dogodila u Donjoj Zdenčini ozlijeđeno je više osoba. Kako doznaje 24sata, koji posjeduje i snimku incidenta, vozilo je sletjelo s ceste, udarilo u skladište i zapalilo se.

"Kolega i ja smo dva dobrovoljna vatrogasca i išli smo s vatrogasnog kupa te smo prilikom skidanja s autoceste primijetili kako nešto gori kod skladišta u Donjoj Zdenčini", ispričao je čitatelj 24sata.

Odmah su zvali 112 da pošalju više ljudi na teren, jer su mislili da gori skladište. No, onda su vidjeli da nekoliko ljudi leži. Stoga su i sami krenuli s gašenjem.