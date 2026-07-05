Bježali od policije pa se zabili u skladište: Auto izgorio, nekoliko je ozlijeđenih

Prvi su u pomoć ozlijeđenima priskočili dobrovoljni vatrogasci koji su se ondje slučajno zatekli
U neobičnoj prometnoj nesreći koja se dogodila u Donjoj Zdenčini ozlijeđeno je više osoba. Kako doznaje 24sata, koji posjeduje i snimku incidenta, vozilo je sletjelo s ceste, udarilo u skladište i zapalilo se.
"Kolega i ja smo dva dobrovoljna vatrogasca i išli smo s vatrogasnog kupa te smo prilikom skidanja s autoceste primijetili kako nešto gori kod skladišta u Donjoj Zdenčini", ispričao je čitatelj 24sata.
Odmah su zvali 112 da pošalju više ljudi na teren, jer su mislili da gori skladište. No, onda su vidjeli da nekoliko ljudi leži. Stoga su i sami krenuli s gašenjem.
"Kroz razgovor smo čuli kako su bježali od policije te da su se zabili u skladište, nakon čega se automobil zapalio. Uspjeli smo smiriti požar, a kasnije su došle kolege iz lokalnog DVD-a koji su nastavili osiguravati mjesto događaja", zaključio je vatrogasac.
Iz PU zagrebačke potvrdili su da su primili dojavu o požaru. No, potjeru nisu spominjali. "Riječ je o požaru vozila koje je sletjelo s kolnika. Ozlijeđeno je nekoliko osoba koje su prevezene u bolnicu", rekli su iz policije i dodali da će više detalja biti poznato nakon očevida.