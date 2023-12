Pokrovac: 'Seljaci su zapalili 1756 HDZ-ovih članskih iskaznica'

'Oni nisu dio našeg Stožera, ponudili su nam pomoć. Ne znam jesu li pravnici ili što, spontano su došli i podržali nas. Ne znam koga su pozvali, tko ima pravo pričati, niti to mogu zabraniti. Kod nas nema ni ekstremizma ni politike. Ovaj prosvjed što se vodi, iza njega stoje Stožer i Sindikat hrvatskih poljoprivrednika', naglasio je Pokrovac za N1.

Ipak, jedan od ekstremista se predstavio kao član Stožera. Kraj jednog je Pokrovac i stajao.

'Ne znam… Možda ima više stožera. Ovih dana ima svakakvih stvari pa eto, danas se prijetilo gospodinu Biliću od strane HDZ-a. Stajao sam, da, to su moji prijatelji, ali ne mogu nekome začepiti usta. Svi mogu govoriti o našim problemima i onome što nas se tiče, ne o stvarima koje nisu vezane uz to. Poznajem ih ovako, naravno. Jedan od njih je bio na sastanku u Zagrebu. Ne želim tome davati pozornost. Zašto to Plenković radi', zapitao se Pokrovac pa napomenuo:

'Premijeru, ne dovodite u kontekst nikoga s nama, okanite se prljavog veša. Imate dovoljno svog prljavog veša i kriminala. O tome vodite računa, nas pustite na miru. Bolje dođite u Slavoniju i riješite ovaj problem jer imat ćete ljude nad glavom koje nikad nećete moći riješiti. To vas molim.'