Pogledajte što HDZ radi s hrvatskim zastavama u Zagrebu

Na fotografijama koje su poslali medijima, zastave su postavili oko spomenika banu Jelačiću, na zatvorene kućice i na oglasne stupove na Trgu kao da se radi o kakvom vašaru, a na središnjm gradskom trgu.

Podsjetimo, HDZ tvrdi su da su akciju kićenja Trga organizirali jer to nije učinila gradska vlast Možemo! i SDP-a na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.