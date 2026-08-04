Pogledajte što HDZ radi s hrvatskim zastavama u Zagrebu

Zagrebački HDZ večeras je na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu postavio hrvatske zastave, nakon što su ranije prozvali gradsku vlast zbog toga što na glavnom zagrebačkom trgu uoči državnog praznika nije bilo hrvatskih nacionalnih obilježja
Na fotografijama koje su poslali medijima, zastave su postavili oko spomenika banu Jelačiću, na zatvorene kućice i na oglasne stupove na Trgu kao da se radi o kakvom vašaru, a na središnjm gradskom trgu.
Podsjetimo, HDZ tvrdi su da su akciju kićenja Trga organizirali jer to nije učinila gradska vlast Možemo! i SDP-a na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.
Nazvali su to sramotom. Na to im je odgovorio Možemo poručivši da je riječ o laži te su naveli da je na sjevernim jarbolima istočno od kipa bana Jelačića stalno postavljena velika zastava Republike Hrvatske, zajedno sa zastavama Grada Zagreba i Europske unije.
'Kad je riječ o Danu pobjede i domovinske zahvalnosti, onda treba znati da se svake godine uoči ovog državnog praznika na južne jarbole na Trgu bana Jelačića postavljaju dodatne zastave Republike Hrvatske kako bi se obilježio sutrašnji državni praznik, pa će tako biti i večeras', naveli su.