Pogledajte kojim će benefitima Hrvatski Telekom korisnicima olakšati trenutke krize

Hrvatski Telekom i u ovim trenucima kada na sve sfere društva utječe kriza izazvana širenjem novog koronavirusa (COVID-19), svojom komunikacijskom infrastrukturom izuzetnog kapaciteta i kvalitete osigurava da povezivanje i telekomunikacijska mreža djeluju punim kapacitetom, na pouzdan i stabilan način, kao i dosada

Kako bi se mogli prilagoditi trenutnoj situaciji, Hrvatski Telekom je već jučer poslovnim korisnicima omogućio dodatnih 50 gigabajta prometa , koje mogu koristiti u sedam dana, u svrhu olakšanja udaljenog poslovanja i rada od kuće. Nakon toga, svi poslovni korisnici će u narednih 30 dana dobiti još dodatnih 15 gigabajta prometa . Oni poslovni korisnici koji već koriste Flat poslovnu tarifu, na besplatno korištenje dobili su MAXtv To Go uslugu.

Svi korisnici MAXtv usluge u periodu do 1. travnja 2020., a po potrebi i dulje, mogu besplatno koristiti Snimalicu koja omogućava snimanje i praćenje najvažnijeg informativnog i edukativnog sadržaja do 7 dana unazad te besplatno praćenje ekskluzivnih premijera, hit-serija, filmova i crtića holivudske, europske i regionalne produkcije na Pickbox NOW i RTL Play Premium videopaketima.

Podsjećamo i kako Hrvatski Telekom nudi i uslugu instrukcije.hr koja učenicima putem video instrukcija pomaže u svladavanju gradiva iz matematike za osnovnu i srednju školu. Sve video instrukcije su napravljene po programu školskog kurikuluma. Uz instrukcije.hr svaki školarac može uvježbat i naučiti kako rješavati lakše ili teže zadatke iz matematike za svaki razred. Instrukcije su dostupne svima bez ikakve dodatne naknade u MAXtv Videoteci i putem MAXtv To Go usluge.