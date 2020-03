Rok za ponude za kupnju Optima telekoma produljen do 18. ožujka

Hrvatski telekom (HT) je u utorak objavio da je produljio rok za predaju ponuda za kupnju 54,3 posto dionica Optima telekoma do 18. ožujka do 16 sati, a ponuđači više ne moraju imati "dokazano relevantno stručno iskustvo u području telekomunikacija". HT je međunarodni natječaj za prodaju 54,3 posto dionica Optime objavio krajem siječnja ove godine, a prvi je rok za predaju ponuda bio 2. ožujka do 12 sati.

No, kako su danas objavili iz HT-a, jučer, "2. ožujka su zaprimili obavijest Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) od 28. veljače u odnosu na poziv na podnošenje ponude za stjecanje dionica OT-Optima telekoma, kojim se od HT-a traži izmjena uvjeta poziva na način da se u točki koja govori o ponuđačima koji su kvalificirani sudjelovati u natječaju briše tekst 'i dokazano relevantno stručno iskustvo u području telekomunikacija' te produljenje roka za dostavom ponuda". "Uvažavajući primjedbe AZTN-a, HT objavljuje produljenje roka za dostavom ponuda do 18. ožujka 2020. u 16,00 sati po srednjeeuropskom vremenu, uz spomenutu izmjenu uvjeta poziva", izvijestili su iz HT-a putem Zagrebačke burze.