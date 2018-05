Pogledajte kako izgleda vožnja po potopljenoj autocesti A3

Jaki grmljavinski pljuskovi koji su zahvatili Hrvatsku potopili su dio autoceste A3. Tome svjedoči video objavljen na Facebook grupi 'Snimke prometnica'

od 22,00 do 05,30 sati ujutro bit će zatvorena brza cesta Solin-Klis u smjeru Splita (DC1). Obilazak je starom kliškom cestom (ŽC6253);

od 22,30 do 05:00 sati ujutro bit će prekinut promet državnom cestom između čvora Vežica i ulice A.K. Miošića (DC404);



od 22,00 do 06,00 sati ujutro kroz tunel Učku vozit će se uz posebnu regulaciju prometa.

Zbog radova se vozi jednom stranom, dvosmjerno, na autocestama:

A1 kroz tunel Plasinu i kroz tunel Sveti Rok do vijadukta Božići;

A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zabok i Zaprešić i kroz tunel Đurmanec (od 52. +600 do 55. km);

A3 Bregana-Lipovac između odmorišta Ježevo i čvora Ivanić Grad te između čvora Babina Greda i odmorišta Rastovica;

A4 Goričan-Zagreb između čvorova Ivanja Reka i Kraljevečki Novaki te Breznički Hum i Komin, (zatvoren je ulazni krak čvora Kraljevečki Novaki iz smjera Sesveta u smjeru čvora Ivanja Reka);

A6 Rijeka-Zagreb između čvora Vrbovsko i tunela Čardak (od 23.+500 do 17.+200 km), između čvorova Ravna Gora i Delnice (od 38. +700 do 42. +200 km) i od čvora Delnice do poslije tunela Sopač (od 44. do 45. +700 km).

Za sav promet, zbog radova, zatvorene su ceste:

DC2 kroz grad Varaždin preko nadvožnjaka Vilka Novaka;

raskrižje državnih cesta DC3 i DC8 Matulji-tunel Učka. Obilazak preko čvorova Jurdani i Diračje;

Jadranska magistrala (DC8) na ulasku u Split iz smjera Solina i Dugopolja (zatvoren je istočni i zapadni spoj ŽC6270 Ulica Antuna Gustava Matoša na Jadransku magistralu);

DC36 na dionici Gladovec Pokupski-Žažina u naselju Pokupsko (obilazak za sav promet: Pokupsko – DC31 – Podvornica– ŽC3116 – DC536 – Buševec – DC30 (smjer Lekenik) – Žažina i obrnuto);

DC75 u Karigadoru i na dionici Zambratija-Umag kod ulaza u kamp Stella Maris;

DC206 Hum na Sutli-Kostel;

ŽC5007 od Motovuna (novo groblje) do skretanja za Zamask u dužini od 1,7 km (obilazak je preko Karojbe, Tićana i Ponte Portona);

ŽC5062 Selce-Jargovo-Bribir (urušavanje ceste); ŽC6014 Visočane-Poličnik; ŽC6034 Knin-Plavno u mjestu Radljevac; ŽC6166 Kučiće-Omiš, od Radmanovih Mlinica do Kučića (obilazak je kroz Svinišće); LC25176 Vrbno-Ježovec-ŽC2083 (klizište);

LC31029 u mjestu Topličica (od 14. svibnja 2018. god. nakon nevremena);

LC33017 zatvorena je za sav promet zbog vode na kolniku.

Prema privremenoj prometnoj regulaciji vozi se na cestama (radovi, odroni, klizišta):

DC1 dionici Jastrebarsko - Karlovac, na mostu Slunj između Budačke Rijeke i Grabovca te na dionici Karakašica-Suhač;

DC2 u Vukovaru u Ulici Priljevo i u Ul. Stjepana Radića - Ul. bana Josipa Jelačića.

Jadranskoj magistrali (DC8) u Murvici Gornjoj, Primoštenu, Solinu, između Splita i Omiša - u Podstrani, Podgori i mjestu Jesenice (predio Suhi Potok), u Makarskoj (na predjelu "Moča"), u mjestima Slano i Doli, na području Nuncijate;

DC6 Vojišnica (g.ž.KA)-Glina (D37)-Dvor (D47)-GP Dvor između Brezovog Polja i Donjeg Žirovca (zbog odrona);

DC7 između naselja Vrpolje i Velika Kopanica;

DC10 između čvorova Dubrava i Prilesje (do 25. svibnja u 20h zbog izgradnje BC),

DC31 u mjestu Kravarsko;

DC32 kod mjesta Smrečje (kod Čabra);

DC34 Slatina-Donji Miholjac (DC34) između mjesta Gezinci i Podravska Moslavina;

DC60 od naselja Cista Provo do naselja Cista Velika;

DC207 između mjesta Hromec i Đurmanec,

DC522 Udbina-Gornja Ploča (A1) zbog oštećenog kolnika;

zbog ulegnuća kolnika na županijskoj cesti ŽC3070 Dugo Selo-Rugvica-Orle vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 30 km/h.

Od 21.05. 2018. od 09:00 sati do 05.11.2018. do 16:00 sati zbog radova za sav promet zatvara se državna cesta DC1 na dionici čvorište Lučko (A3) – Jastrebarsko (DC310), na dijelu kroz Stupnik. Obilazni pravac za sva vozila bit će: državna cesta DC1 (Puškarićeva ulica) - Ventilatorska ulica – Gospodarska ulica - Ulica Svetog Benedikta (ŽC3067) - državna cesta DC1 (Gornjostupnička ulica), u oba smjera. Zbog radova vozi se naizmjence uz privremenu regulaciju prometa na DC3 od Delnica do Rogoznog te između naselja Skrad i Kupjak (Šubetov most). Zbog oštećenja kolnika državna cesta DC232 Sisak-Jasenovac između Lonje i Trebeža otvorena je za vozila do 5 t nosivosti.