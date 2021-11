Poduzetnik iz Amerike zatražio pravdu na sudu u Hrvatskoj - i bankrotirao

HRT-ov Labirint donosi još jednu kritičnu priču iz hrvatskog pravosuđa - ovaj put o poduzetniku koji je nakon pljačke izgubio sudski spor sa zaštitarskom firmom

'Imali smo jedan sef iz 1936. godine, pravi bankarski sef i bio je razvaljen. Po procjeni stručnjaka da se razvali sef trebalo je 6-8 sati', kaže Milan Mlakar a na pitanje 'Koliko je bilo novaca?' odgovara - preko 3 milijuna kuna.

Mjenjačnicu na uglu Vlaške i Vončinine ulice osiguravala je poznata zaštitarska kuća, ali pljačku koja je trajala satima njezini djelatnici nisu ni registrirali.

'Radi se to o savršeno izvedenoj pljački. To je morao napraviti netko tko je instalirao taj alarmni sustav i znao je gdje su spojene žice za komunikaciju prema centru. To ne može znati nitko s ulice', kazao je Ivan Husar, vrhunski stručnjak za alarmne sustave i ugledni doktor znanosti, koji je do mirovine predavao na Elektrotehničkom fakultetu.

Sve je to rečeno na sudu više puta. Sve je upućivalo na to da oštećeni ne može izgubiti, da nastalu štetu tužena strana treba nadoknaditi. Ali ipak, to se nije dogodilo. Nakon 12 godina pravne borbe poduzetnik Milan Mlakar izgubio je slučaj.

Mlakar blokiran, zaštitarska tvrtka radi i dalje

'Dobili smo prvostupanjsku presudu u našu korist. Trebalo se platiti sve s kamatama. Cijela stvar je trajala do 2013. godine. Nakon toga zaštitarska tvrtka se žalila, zajedno s osiguravateljem. Dobili su na Županijskom sudu preinaku presude. Naš zahtjev je odbijen. Žalili su se Vrhovnom sudu koji je uočio nedostatke i vratio je sve natrag Županijskom sudu s napucima što se treba ispraviti', tvrdi Milan. Dodaje da je Županijski sud vratio istu presudu koja je već donesena natrag te da su na Vrhovnome sudu 'u nekom svom šlamperaju' potvrdili tu presudu i spor je izgubljen.

Osim izgubljenog novca u sefu u vrijednosti od tri milijuna kuna, s izgubljenim slučajem, sada su na naplatu došli i golemi sudski troškovi. Trebaju platiti i 825 tisuća kuna parničnih troškova druge strane. Milan kaže da te novce nisu imali u tom trenutku - i došlo je do ovrhe.

Zaštitarsta tvrtka radi i štiti i dalje. Milan Mlakar blokiran i ovršen čeka rasprodaju cjelokupne imovine. Vijest o njegovu bankrotu stigla je i do Amerike. Bivši partneri pozvali su ga da potencijalnim američkim investitorima svjedoči o tome što mu se dogodilo u Hrvatskoj.

'Kako će oni to doživjeti, ne znam. Jednostavno ne vjerujem u sudstvo više, a to je osnova za investicije', zaključuje Milan. Mirovina mu iznosi 920 kuna i od tih je novaca dužan na ime ovrha 244 kune.