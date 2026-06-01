Poduzetnik Darojković uhićen je zbog pokušaja podmićivanja suca, koji je inače zaposlen u policiji

Plan nogometnog dužnosnika i lokalnog građevinskog poduzetnika bio je jednostavan – ponudio je sucu građevinske usluge u zamjenu za osiguranu pobjedu svog kluba. Međutim, Darojković je previdio ključan detalj: izabrani nogometni sudac u civilnom je životu zaposlen kao policijski službenik, doznaje Laura Šiprak, novinarka 24 sata.

Darojković je, naime, završio iza rešetaka pod sumnjom da je pokušao podmititi glavnog suc a uoči ključne utakmice za opstanak u ligi protiv NK Lučko.

Sudac je ponudu za mito odmah prijavio kolegama, nakon čega su ga istražitelji ozvučili. Na sastanak s Darojkovićem sudac je stigao s tajnom opremom za snimanje, a cijela je operacija rezultirala uhićenjem šefa kluba u ranim jutarnjim satima. Akcija se proširila i na Splitsko-dalmatinsku županiju gdje policija pretražuje Darojkovićevu nekretninu.

Da stvar bude još apsurdnija, NK Dugo Selo je tu utakmicu ionako dobio glatkim rezultatom 2:0 i pobjegao s dna ljestvice, što znači da nikakvog razloga za riskantno podmićivanje zapravo nije ni bilo.

Zbog cijelog skandala oštro je reagirao i gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian, koji nije štedio riječi za uhićenog poduzetnika.

"Slobodno napišite da je osramotio Dugo Selo, a ni nije iz Dugog Sela! Strašno. Došli su kao spasitelji kluba, to je sad njihova odgovornost. Sramote mi grad za kojeg krvavo radim", poručio je ogorčeni Panian.

Inače, Lazar Darojković poznat je kao vlasnik uspješne građevinske tvrtke, a u izvršni odbor kluba ušao je prošle godine zajedno sa svojim bratom Lovrom Darojkovićem, koji je preuzeo funkciju predsjednika kluba i koji nije obuhvaćen ovom istragom.