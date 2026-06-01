Na gradilištu novog Zavoda za javno zdravstvo u Varaždinu propala krovna ploča terase

I.V./Hina

01.06.2026 u 15:44

Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Na gradilištu buduće zgrade Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije u Varaždinu u ponedjeljak je propala krovna ploča terase, no ozlijeđenih nije bilo, izvijestili su iz Zavoda

U priopćenju navode kako su zatražena očitovanja projektanta, izvođača radova, voditelja projekta i stručnog nadzora građenja radi utvrđivanja okolnosti događaja. O svemu su obaviješteni policija i građevinska inspekcija od kojih je zatraženo provođenje hitnog nadzora, a obaviještena je i Varaždinska županija kao osnivač ustanove.

Nova zgrada gradi se u krugu Opće bolnice Varaždin na pet etaža - podrum, prizemlje i tri kata, a prema ranijim najavama završetak građevinskih radova bio je planiran početkom 2027. godine. Riječ je o projektu vrijednom oko 18 milijuna eura, koji bi trebao objediniti sve djelatnosti Zavoda, uključujući mikrobiološki laboratorij, epidemiologiju, javno zdravstvo, školsku medicinu i ekologiju. Iz Zavoda su poručili da će javnost o uzrocima propadanja krovne ploče i utvrđenim činjenicama biti naknadno obaviještena.

