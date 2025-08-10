ŽALOSNO, ALI ISTINITO

Podravski OPG besplatno dijeli lubenice i dinje: Niti jedna kupljena ne može se mjeriti s ovima

M.Č.

10.08.2025 u 10:06

OPG Čor dijeli lubenice i dinje jer ih ne uspijevaju prodati.
OPG Čor dijeli lubenice i dinje jer ih ne uspijevaju prodati. Izvor: Društvene mreže / Autor: Facebook/OPG Čor
Bionic
Reading

Društvenim mrežama kruži objava poljoprivrednog gospodarstva iz Križnice, malog mjesta u Podravini, koje besplatno dijeli lubenice i dinje. Ovaj potez poduzeli su jer, kako navode, njihovi proizvodi nisu našli svoje kupce

OPG Čor, koji stoji iza ove inicijative, objavio je da posjeduju oko 60 tona lubenica i 40 tona dinja. S obzirom na to da bi im bilo žao da plodovi propadnu ili da ih unište malčerom, odlučili su ih podijeliti svima koji žele uživati u domaćem voću. “Slobodno, bez ustručavanja, dođite u Križnicu preko rijeke Drave, kućni broj 53, gdje iste te proizvode dijelimo”, poručuju.

Također, obitelj Čor ističe kako smatraju da slabi interes za njihovim proizvodima leži u konkurenciji uvoznih proizvoda. “Nama je žao da nam propadne jer eto, uvozno je valjda bolje”, dodaju u objavi.

Njihov čin izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama. Jedna pratiteljica je izrazila tugu zbog toga što obitelj mora dijeliti plodove: “Baš sam tužna da ih morate dijeliti, valjda će netko ostaviti koji euro za vaš trud.” Druga korisnica komentirala je: “Žalosno, ali istinito. Ja mogu potvrditi da su lubenice slatke k’o med, jer sam jednu donijela ovdje u Njemačku i ni jedna kupljena ovdje ne može se mjeriti s ovima.”

